Riot Games geeft nieuwe informatie over Project L

We weten allemaal dat Riot Games aan nieuwe games bezig zijn, één daarvan is Project L. Vandaag is er nieuwe informatie vrijgekomen rondom dit project.

Recent kwam er een nieuwe Developer Diary over Project L. Hierin werd uiteraard nieuwe informatie verstrekt en liet Riot Games zien hoe ver zij waren met de game. Één van de belangrijkste punten uit deze update was de nieuwe gameplay-mechanic genaamd duo-play.

“Eén speler bestuurt de kampioen op het podium en de andere wacht buiten beeld tot hun teamgenoot het juiste moment vindt om ze in te taggen, een soort tag team worstelen als het ware”. door Shaun Rivera, Game Director bij Riot Games.

Het duo-play systeem betekent niet dat je met een andere player moet spelen om wat gevechten te doen. Project L zal namelijk meerdere team formats ondersteunen waarbij er niet altijd twee personen nodig zullen zijn.

Play solo or tag in a friend, the choice is yours. Executive producer @ProtomCannon and game director @Unconkable showcase the duo play system and talk about the evolution of Project L. Learn More: https://t.co/YRgI1vxg9n pic.twitter.com/OrgJACrGR3 — Riot Games (@riotgames) July 26, 2023

Riot Games onthulde niet alleen het duo-play mechanic. Ook hebben zij bekend gemaakt dat er een speelbare demo is van Project L op EVO 2023. Zo zouden er vier personages speelbaar zijn in deze demo waarvan drie bekend zijn gemaakt in een Tweet.

De mysterieuze vierde karakter zal worden aangekondigd op EVO 2023. Aanwezigen van het toernooi zullen het spel kunnen spelen ter plekke.

Project L is een veelbelovende vechtspelontwikkeling van Riot Games, aangekondigd in 2019. Het spel is gebaseerd op de populaire en enorm succesvolle League of Legends-franchise. In Project L kunnen spelers hun favoriete League of Legends-kampioenen besturen.

De aankondiging van deze game heeft veel opwinding opgewekt onder fans van het League of Legends-universum, omdat het hen de mogelijkheid biedt om de geliefde personages in een geheel nieuwe vechtgame-ervaring te beleven. Ondanks dat er sinds de aankondiging enige tijd is verstreken, blijft de community hoopvol over de release en kijkt uit naar meer informatie en updates over het spel van Riot Games.



Er is nog geen release datum bekend van het spel, noch is de officiële naam bekend.