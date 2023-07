Nog 2 Zelda titels vanaf nu speelbaar via Nintendo Switch Online

The Legend of Zelda ging ooit de Pokémon Route op met Oracle of Ages en Oracle of Seasons voor de Game Boy Color. Beide Game Boy titels zijn vanaf vandaag ook speelbaar op Nintendo Switch via de Game Boy bibliotheek voor mensen met een betaald online abonnement.

Nintendo Switch spelers die lid zijn van de betaalde Nintendo Switch Online dienst kunnen vanaf vandaag aan de slag met twee extra The Legend of Zelda games. Beide games zijn afkomstig uit de Game Boy Color tijdperk. Oracle of Seasons en Oracle of Ages zijn twee vergelijkbare Zelda titels met kleine verschillen. Je kunt kiezen om maar één van de twee versies te spelen, maar als je ze achter elkaar speelt kan de tweede game die je speelt dienen als vervolg. Door een wachtwoord in te vullen veranderd het basis spel iets anders en wordt het plot veranderd of uitgebreid om je nog meer diepgang te geven. Zelfs het einde is anders dan oorspronkelijk als je de tweede keer met een wachtwoord speelt.

Hoe je ook besluit om de games te spelen, het zijn tijdloze klassiekers. Volgens Metacritic behoren deze Zelda titels nog net binnen de top 10 Zelda games met een score van maar liefst 91!

Ga jij aan de slag met deze titels via Nintendo Switch Online? Het duurt niet lang meer voordat alle hoofdtitels van de franchise speelbaar zijn op de meest recente Nintendo console. Dat is enorm goed nieuws, maar enkele klassiekers ontbreken nog. Waar blijven The Wind Waker en Twilight Princess? Maar goed, voor nu zijn we eventjes stil.

Meer Zelda? Lees hier onze review over Tears of the Kingdom! De nieuwste Zelda game die onlangs verscheen voor de Nintendo Switch.