Monster Hunter World 2 verschijnt mogelijk al begin 2024!

Monster Hunter World is de meest populaire Monster Hunter titel binnen de franchise. Het is dan ook geen geheim dat Capcom zeer waarschijnlijk bezig is met een opvolger. Recente ontwikkelingen wijzen er op dat een aankondiging dit najaar plaatsvindt, met een release in het eerste kwartaal van 2024.

Monster Hunter World 2 ligt op de loer! Althans, dat is wat het internet denkt en hoopt. Capcom heeft onlangs een zeer interessante uitspraak gedaan. De Japanse ontwikkelaar en uitgever verwacht vóór het einde van maart 2024 een onaangekondigde game uit te brengen waarvan wordt verwacht dat deze miljoenen keren verkocht wordt. Dit kan uiteindelijk maar één franchise zijn.

Capcom says:

-Sword Canes Studio has 22 employees, mostly animators.

-plans to release one unannounced game, which would sell millions, by March next year — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 26, 2023

Waarom Monster Hunter World 2?

Waarom niet? World verscheen alweer meer dan 5 jaar geleden. Dat is begin 2024 exact 6 jaar geleden. Een mooi moment om het avontuur in een reusachtige Monster Hunter wereld voort te zetten. Daarnaast is het geen toeval dat uitgerekend deze week het hoofdstuk van Monster Hunter Rise werd afgesloten met de laatste quest die wordt uitgebracht.

📜 EVENT QUEST x2 📜 Take on the final two Event Quests! Square off with a small Magnamalo and Malzeno in “Flagship Fight,” then move onto “Daily Practice” to hunt a HUGE Scorned Magnamalo and Primordial Malzeno! #Sunbreak pic.twitter.com/1YK47gRlSA — Monster Hunter (@monsterhunter) July 27, 2023

Hou er tevens rekening mee dat Monster Hunter Rise door een ander team binnen Capcom is ontwikkeld. Het team dat heeft gewerkt aan World, heeft in de tussentijd dus rustig verder kunnen werken aan een vervolg op World. En dat allemaal terwijl wij zoet zijn gehouden met Wire Bugs en Palamutes.

Neem voor nu dit nieuws met een korreltje zout. Want ook al lijken alle hints te wijzen naar World 2, zou het zomaar kunnen zijn dat we het mis hebben. Maar aan de andere kant is dan de vraag: In welke onaangekondigde titel kan Capcom zo veel vertrouwen hebben dat het miljoenen keer wordt verkocht?