Assassin’s Creed Mirage lengte onthuld en geen DLC

Assassin’s Creed Mirage belooft terug te gaan naar de roots van de wegbekende sluipmoordenaars serie. De terugkeer van stealth gameplay, de hidden blade en het schuilen midden in een menigte zijn een aantal van de elementen die zijn terugkeer maken. Maar ook de lengte van de game zal meer weghebben van de AC games van welleer

In een interview met Fabian Salamon de Lead Producer van de game heeft hij onthuld dat het je gemiddeld ongeveer 25 uur zal duren om de game te voltooien. Mocht jeje alleen focussen op de single player dan zal het je lukken om de game in 20 uur uit te spelen. Ben je een completionist? Dan zal de game je maar liefst 30 uur zoet kunnen houden. Dit is een grote verandering binnen de serie gezien het maar liefst minimaal 80 uur duurde om Assassin’s Creed Valhalla uit te spelen. Met wel 150 uur voor completionists.

An interview by Julien Chièze with #AssassinsCreed Mirage Lead Producer Fabian Salamon reveals the game completion times from recent Ubisoft playtests 🟒 20-24 hours average

🟑 25-30 hours for completionists

πŸ”΄ 20 hours to rush the game What are your thoughts on this playtime? pic.twitter.com/xxA5IsJixb β€” Access The Animus (@AccessTheAnimus) July 29, 2023

Na het voltooien van Mirage is het waarschijnlijk ook echt klaar. Waar je tegenwoordig van Ubisoft gewend bent dat ze hun games na launch nog jaren ondersteunen zal dit bij Mirage hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn. Tijdens een AMA op Reddit lieten Stephane Boudon, Sarah Beaulieu en Jean-Luc Sala (ontwikkelaars werkzaam bij Ubisoft Bourdeux) weten dat er momenteel geen plannen zijn voor DLC content voor de game.

Je kunt terugkeren naar de roots van de serie op 12 oktober 2023 op al deze platformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S en PC.

