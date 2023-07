Final Fantasy XIV: Dawntrail aangekondigd

Square Enix onthuld hun vijfde en voorlopig laatste uitbreiding onder de naam Dawntrail. Verrassend genoeg werd er ook aangekondigd dat de MMORPG naar Xbox Series X/S komt! Dawntrail verschijnt in de zomer van 2024 en brengt een hoop leuke elementen met zich mee, lees er hier alles over!

Dawntrail werd aangekondigd tijdens het Final Fantasy XIV Fan Festival in Las Vegas. Hier kregen fans een voorproefje te zien op het nieuwe avontuur, waar de Warrior Of Light naar een nieuwe wereld genaamd Tural reist. Deze nieuwe expansion komt uiteraard met nieuwe dungeons, gebieden, jobs en een verhoogde level cap. Tural is de nieuwe wereld, met de hoofdstad onder de naam Tuliyollal. Vind hier jungle, bergen en bossen zoals je ze nog niet in Final Fantasy XIV gezien hebt. Ook zal je op je reis een boel nieuwe stammen tegen gaan komen, met ieder hun eigen, unieke manier van leven.

De level cap gaat van 90 naar 100 en nieuwe jobs gaan je helpen om je progression te verzadigen. Natuurlijk zit de expansion vol met nieuwe armor, wapens, items en manieren om je personage uit te builden. Daarbij ligt er een focus op nieuwe lifestyle content en komt er een PvP update zoals bij iedere uitbreiding!

Wat ook bijzonder is, is dat de game voor het allereerst een grafische upgrade krijgt. Deze update geld voor 21:9 breedbeeldweergave, er komen verhoogde textures en shadows en een verbeterde manier van resolution handling. Daarbij krijgen ook alle details een grafische bump. Alsof dat nog niet genoeg is, verschijnt de game volgend jaar op Xbox Series X/S. Zo kunnen MMO console spelers eindelijk genieten van de game.

Final Fantasy XIV: Dawntrail verschijnt in de zomer van 2024 voor Playstation, PC en uiteindelijk dus ook voor Xbox spelers! Heb jij er zin in?