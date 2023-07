Mortal Kombat 1 toont nieuwe trailer met Geras

Vandaag heeft Warner Bros. een nieuwe trailer gedropt van Mortal Kombat 1 waarin Geras een terugkeer maakt.

Geras, de terugkerende karakter, zal in Mortal Kombat 1 een team vormen met de vuurgod Liu Kang. Dit valt te zien in de nieuwe trailer “Keepers of Time” op Youtube.

“Geras is een eeuwig wezen die weer tot leven is gewekt door Liu Kang, hierdoor heeft hij alle herinneringen van verschillende tijdlijnen en realms onthouden. Zijn onvoorspelbare vechtstijl weerspiegelt zijn mogelijkheid tot het buigen van tijd. Zo kan hij de toekomst en het verleden aanpassen aan zijn voordeel om uiteindelijk Liu Kang’s visie te verdedigen.”

Natuurlijk zul je niet alleen Geras zien in de trailer maar ook een aantal nieuwe brute fatalities die bekend zijn in de series. Vanwege alle gore en smerigheid die in de trailer te zien zijn, kan de trailer alleen bekeken worden op Youtube.

“De game introduceert een herboren Mortal Kombat Universe dat is gemaakt door de Fire God Liu Kang en bevat nieuwe iteraties van iconische personages die je nog nooit eerder hebt gezien. Verder is er een vernieuwd vechtsysteem, game modi, botten brekende finishers en meer.”

Mortal Kombat 1 is de nieuwste toevoeging aan de succesvolle Mortal Kombat videogame franchise. Geproduceerd door NetherRealm Studios en uitgegeven door Warner Bros. lijkt het erop dat deze game ook weer een groot succes gaat worden in de serie.

De trouwe fans wachten al een lange tijd op een nieuwe titel. Zo had NetherRealm in juli 2021 aangekondigd via twitter dat zij bezig waren aan een “nieuw project”. Ook had de stemacteur van het karakter Johnny Cage een aantal teasers gepost op zijn persoonlijk Twitter. Zo werd het voor de community duidelijk dat het ging om een nieuwe Mortal Kombat.

De nieuwe game zal beschikbaar zijn vanaf 19 september voor PS5, Xbox Series S | X en PC.