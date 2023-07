Nieuw gerucht suggereert Oblivion Remake of Remaster

Een nieuwe dag op Reddit betekent een nieuwe dag met geruchten, lekken en andere dingen die je kunt vertellen over mandjes. Vandaag hebben we het over een remake of remaster omtrent The Elder Scrolls IV: Oblivion. De game zou eind 2024 of begin 2025 moeten verschijnen.

Eerlijk is eerlijk. Na alle re-releases van The Elder Scrolls V: Skyrim, is het hoogst tijd voor iets anders. En dat iets anders is een re-release van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Dat is tenminste zo volgens een bepaalde Reddit gebruiker (wiens identiteit bevestigd is). De lekker claimt te weten welke projecten er allemaal gaande zijn bij Virtuos Games in Parijs. Metal Gear Solid 3 duikt op, een uitbreiding voor New World duikt op. Maar het project dat de meeste aandacht opeist is Project “Altar”.

Een Remaster óf Remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion is wat Project “Altar” moet zijn. Welke van de twee het moet zijn, is niet helemaal bekend bij de persoon die dit beweert. Het project zou deels in ontwikkeling zijn via Unreal Engine 5. Een ander deel nog steeds in de oude Oblivion Engine. Dit houdt in dat alles grafisch wordt bijgewerkt in Unreal Engine 5, maar alle gameplay systemen en physics nog steeds in de oude Oblivion Engine gemaakt/aangepast worden.

Het oorspronkelijke bericht is inmiddels verwijderd. Voorlopig kan je wel de opgewekte discussie teruglezen op Reddit.

De game zou eind 2024 of begin 2025 moeten verschijnen en is exclusief verkrijgbaar voor Xbox platformen inclusief Windows PC.