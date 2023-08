Gameplay van Harry Potter Quidditch Champions lekt online

Was jij ook zo’n groot fan van Harry Potter: Quidditch World Cup? Of vond je het ook zo jammer of raar dat er geen Zwerkbal in Hogwarts Legacy zat? Dan sta je vast met spanning te wachten op meer nieuws van Harry Potter Quidditch Champions. Een leaker dacht hetzelfde en heeft ons voorzien van maar liefst 10 minuten aan gameplay

De video toont een volledige Quidditch-wedstrijd en hele character creator waar je helemaal los kan gaan in het creëren van je eigen speler. In de gelekte gameplay kunnen spelers kiezen uit bekende personages zoals Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley en meer. Elk personage kan een specifieke rol krijgen op het veld. Namelijk de chaser, beaters, keeper of seeker met ieder hun eigen unieke gameplay. Je kunt de gameplay bekijken in het nieuwsartikel van Insider Gaming.

Dit is niet de eerste keer dat er gameplay online is gelekt. In mei deelde een streamer al vroegtijdige gameplaybeelden van de game. Harry Potter Quidditch Champions, ontwikkeld door Unbroken Studios, zal spelers betrekken bij de sport van Quidditch en game modes bezemstelen in een competitieve multiplayer-setting. De game werd in april aangekondigd en is momenteel in ontwikkeling voor pc en consoles. Welke consoles is echter not niet bekend. Er is ook nog geen releasedatum voor de game.

Hoewel de gelekte gameplay van Harry Potter Quidditch Champions nog in een vroeg stadium is, biedt het fans een spannend voorproefje van wat ze kunnen verwachten van deze aankomende game. We kijken uit naar meer details over de game en zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. Het is altijd spannend om een glimp op te vangen van een game voordat deze wordt uitgebracht, en deze gelekte gameplay is geen uitzondering.

Het is een mooi jaar voor Harry Potter fans, niet alleen kunnen we binnenkort helemaal losgaan met een nieuwe Zwerkbal game, ook is er een nieuwe Harry Potter Serie ontwikkeld door HBO voor MAX en is Hogwarts Legacy extreem goed ontvangen!

Kijk jij er al naar uit om door de het stadion Zweinstein te vliegen? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook. Check ook onze Hogwarts Legacy Preview!