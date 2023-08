Nieuwe trailers onthullen meer details over Alone in the Dark

Fans van het survival horror genre hebben iets om naar uit te kijken, want er zijn twee nieuwe trailers uitgebracht voor de aankomende game Alone in the Dark. De trailers, getiteld “The Dark Man Teaser” en “Spotlight Announcement”, geven ons een glimp van de angstaanjagende wereld die ons te wachten staat.

Alone in the Dark is een herinterpretatie van het originele baanbrekende spel en laat spelers een angstaanjagend verhaal ervaren door de ogen van een van de twee protagonisten: Edward Carnby of Emily Hartwood. Het spel combineert psychologische horror met Southern Gothic en laat spelers omgevingen verkennen, monsters bestrijden, puzzels oplossen en de ongemakkelijke waarheid van Derceto Manor onthullen.

Het verhaal speelt zich af in het zuiden van de jaren 1920, waar Emily Hartwood’s oom is verdwenen. Samen met privédetective Edward Carnby begint ze aan een reis naar Derceto Manor, een huis voor geesteszieken waar iets op de loer ligt. Spelers zullen vreemde bewoners, nachtmerrieachtige rijken, gevaarlijke monsters tegenkomen en uiteindelijk het plot van een opkomend kwaad onthullen.

The Dark Man Teaser

De eerste trailer, “The Dark Man Teaser”, is een huiveringwekkende introductie tot een van de gruwelen die spelers zullen tegenkomen in de game. The Dark Man lijkt een Egyptische thema te hebben. Verder is er de onheilspellende ondertitel van de video, “Don’t say his name. He’s always listening”, wat suggereert dat de Dark Man een entiteit is die je liever niet wilt tegenkomen.

Spotlight Announcement

De tweede trailer, “Spotlight Announcement”, belooft meer details te onthullen over Alone in the Dark op een net zo duistere tijd. Namelijk om op 26 Mei om 02:00 s’nachts.

Met deze nieuwe trailers krijgen we een spannend voorproefje van wat Alone in the Dark te bieden heeft. Het belooft een angstaanjagende reis te worden die fans van het survival horror genre zeker zal aanspreken. Vorig jaar tijdens Gamescom heb ik de proloog al even kort mogen spelen. Je leest mijn mening hier.

Alone in the Dark wordt ontwikkeld door Pieces Interactive in Zweden en zal uitkomen op PC, Xbox Series S/X en PlayStation 5.

Ben jij al enthousiast over deze remake van Alone in the Dark? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.