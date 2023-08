Xbox deelt plannen voor Gamescom

Xbox zegt in een eigen artikel dat het dit jaar de grootste booth ooit heeft tijdens Gamescom. Zij hadden altijd al een grote aanwezigheid maar dit jaar lijken ze dus nog meer uit te pakken voor de mensen in Europa. Naast 150 setups waar mensen kunnen spelen is er ook een theater waar games getoond kunnen worden aan 300 personen per keer. In dit theater zul je onder ander presentaties zien van Starfield en Forza Motorsport en kun je dus in plaats van zelf te spelen lekker achterover zitten en luisteren. Er zullen dan waarschijnlijk delen van de aankomende games getoond worden. Deze games zijn zo populair dat dit natuurlijk een goeie oplossing is tegen wachtrijen. Bij een game booth kan namelijk maar 1 persoon per keer spelen en nu serveer je 300 man per voorstelling!

Maar natuurlijk is het leukste aan Gamescom zelf de games spelen. Xbox pakt hier uit met meer dan 25 titels. Xbox heeft hierover zelf het volgende te zeggen

Over 25 titles from our third-party partners and ID@Xboxfriends will be playable on the booth. This includes the world debuts of GSC Game World’s S.T.A.L.K.E.R 2, Overkill Software and Starbreeze Studios’ Payday 3, DontNod’s recently announced Jusant, FromSoftware’s ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon, Recreate Games’ Party Animals, CD PROJEKT RED’s Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Spotlight by Quantic Dream’s Under the Waves, Sega Atlus‘ Persona 5 Tactica and many more.