Call of Duty: Modern Warfare III komt eraan

Call of Duty: Modern Warfare III is de moderne setting van de Call of Duty serie. Vandaag hebben we eindelijk bevestigd gekregen dat dit nieuwe deel dit jaar te spelen is!

Het zou natuurlijk niet een succesvol game jaar zijn zonder de jaarlijkse release van Call of Duty. Deze serie is niet weg te denken van consoles en is voor veel gamers zelfs de enige reden dat zij gamen. Vaak wordt het thema afgewisseld in de games: Koude oorlog, Tweede Wereldoorlog en de moderne oorlog komen allemaal voorbij in de geschiedenis van deze shooter reeks. Ook dit jaar is er dus weer een game aangekondigd namelijk Call of Duty: Modern Warfare III. Kijk hieronder snel de video van de aankondiging:

De teaser verteld ons helaas niet super veel. Wel zien we voor de eerste keer het logo van de game. Ook opvallend is dat het thema in de teaser vooral rood is waar dit voor de Modern Warfare games normaal groen is.

Warzone

Afgezien van de teaser is er dus nog weinig informatie van de game maar de laatste jaren is het zo dat de werkelijke aankondiging in Warzone gebeurd. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat we snel informatie krijgen dat een volledige trailer te zien gaat zijn binnen Warzone. Wanneer dit het geval is wordt het bericht natuurlijk ge-update met de nieuwe informatie. Ook is het te verwachten dat met de release van Call of Duty: Modern Warfare III er weer meerdere nieuwe wapens naar Warzone gaan komen. Als je dus van het Battle Royal gedeelte van deze serie houdt is het zeker de moeite om dit in de gaten te houden.

De game is te spelen vanaf 10 november dit jaar. Ga jij de game ook spelen? Laat het ons weten in de comments en misschien zien wij jouw wel op het slagveld!