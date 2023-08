Al het Pokémon nieuws van 8 augustus 2023!

Pokémon Presents was vandaag te zien op YouTube in een 35 minuten durende aflevering. Tijdens deze show kregen we meer informatie omtrent de Nintendo Switch titels, de Trading Card Game en meer. Wij hebben hier beneden al het Pokémon nieuws voor je op een rijtje gezet.

Er komen nieuwe Pokémon titels naar Nintendo Switch Online, Paldea wordt uitgebreid met DLC voor Scarlet en Violet en Detective Pikachu heeft een release datum. Wat is jouw favoriete Pokémon nieuws van vandaag?

Scarlet en Violet DLC

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet krijgen uitbreidingen. The Hidden Treasure of Area Zero krijgt twee delen, waarvan deel 1 al wordt uitgelicht vandaag. Het eerste deel – The Teal Mask, verschijnt op 13 september 2023. Spelers reizen hierin naar een nieuw gebied in een schoolreisje naar Kitakami. Ontrafel een oud volksverhal en kom Pokémon tegen die niet in Paldea te vinden zijn. Over de tweede DLC: The Indigo Disk, wordt later meer onthuld.

Mew en Mewtwo naar de Switch!

Het “Get Mew and Mewtwo” evenement begint vandaag in Pokémon Scarlet en Violet. Voer GETYOURMEW in via het Myster Gift menu om Mew nu gratis te claimen. Dit kan tot 18 september 16:59. Vanaf 1 september verschijnt Mewtwo in Tera Raid Battles. Als je de strijd aangaat tegen Mewtwo met Mew, gebeurt er iets speciaals!

Pokémon animatie serie

Er komen nieuwe animatie series voor Pokémon. In Paldean Winds gaat het avontuur verder zonder Ash. Paldea wordt in de schijnwerpers gezet met een nieuwe animatie serie die drie nieuwe hoofdrolspeelrs introduceert. Zit zijn Ohara, Aliquis en Hohma.

Pokémon Path to the Peak is een hele andere insteek van Pokémon animatie die jou meeneemt in een serie waarin de Trading Card Game centraal staat. De serie gaat in première op 11 augustus tijdens de Pokémon World Championships 2023. De eerste aflevering is kosteloos via Youtube te bekijken.

Detective Pikachu keert terug!

Detective Pikachu keert terug naar de Nintendo Switch. Het tweede deel van de speurmuis verschijnt op 6 oktober 2023. De game is alleen beschikbaar op de Nintendo Switch. In deze game kan Pikachu praten en houdt hij van koffie. Hij zoekt zijn partner die zoek is. Hij doet dit niet alleen. Tim Goodman helpt hem. Vreemd genoeg kan hij Pikachu verstaan. Ontrafel samen het mysterie in Ryme City door Pikachu te laten praten met Pokémon, Tim te laten praten met mensen en de verkregen informatie te bundelen om achter alle geheimen van de stad te komen.

Paldea komt in september naar Pokémon GO!

Alle generatie Pokémon zijn vanaf september te vangen in Pokémon GO. Ook zien we een eerste blik van Diancie en Mega Diancie die worden geïntroduceerd tijdens het Pokémon Go Fest evenement waar iedereen zich voor kan aanmelden. Het is een digitaal evenement waar je niet voor naar een speciale locatie hoeft te reizen. Wél moet je een toegangspas kopen om toegang te krijgen tot optionele in-game uitdagingen om onder andere Diancie te krijgen.

Pokémon Stadium en TCG naar Nintendo Switch!

De Game Boy klassieker Pokémon Trading Card Game en de Nintendo 64 hit Pokémon Stadium 2 zijn vanaf nu te spelen voor leden van Nintendo Switch Online!

Nog meer Pokémon nieuws!

Er komen in-game evenementen naar Pokémon Sleep met extra Drowsy Power voor Snorlax om nóg meer Pokémon te vinden. Zo maak je nachten waarin je minder goed slaapt goed. Ook verschijnt er nieuwe content voor Pokémon Café, komt een bekende Paldea trainer naar Pokémon Masters EX en komt Mewtwo met een eigen evenement naar Pokémon Unite!