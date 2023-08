Pokemon TCG – Evolving Powers premium collectie onthuld

Pokemon kaartverzamerlaars krijgen binnenkort weer een nieuwe collectie voor hun neus geschoteld, namelijk de Evolving Powers Premium.

Onder de echte fanatiekelingen is het al bekend dat er een nieuwe collectie aan zat te komen. Op verschillende forums en Pokemon communities is er veel gesproken over de Evolving Powers Premium collectie.

Enige tijd geleden hebben we al wat informatie gekregen omtrent deze collectie via een betrouwbare leaker. Zo hebben wij ook al schermafbeeldingen gekregen wat er in deze collectie zal gaan zitten.

French products have been listed and supposedly releasing August 30: Miraidon EX Paradox Power Special Collection

Koraidon EX Paradox Power Special Collection

French products have been listed and supposedly releasing August 30: Miraidon EX Paradox Power Special Collection

Koraidon EX Paradox Power Special Collection

Premium Collection – Evolving Powers

Men dacht eerst dat de collectie alleen in Frankrijk uitgegeven zou worden met een latere release date voor Duitsland. Of deze verzameling zou gaan komen in een engelse variant was nog niet zeker.

Nu een paar dagen later, hebben wij zekerheid gekregen dat er een engelse verzameling gaat komen. Dit betekent dat die dus ook zal gaan komen in Nederland namelijk exclusief bij Game Mania!

De volgende items zullen in deze verzameldoos zitten:

3 foil cards of Magnezone EX, Magnezone V, and Magnezone VSTAR

2 kaarten; Magnemite and Magneton

3 foil cards of Gardevoir EX, Gardevoir V, and Gardevoir VMAX

2 kaarten; Ralts and Kirlia

7 Pokémon TCG booster packs

Een code kaart voor de Pokémon TCG Live variant

Groot nieuws dus voor de kaartverzamelaars en natuurlijk de spelers van de Trading Card Game. Is dit een collectie die jij echt moet hebben in je verzameling of wil jij je deck versterken?

Pokemon: The Trading Card Game – Evolving Powers Premium collectie zal €69,98 kosten. Vanaf 22 september 2023 exclusief verkrijgbaar bij Game Mania.