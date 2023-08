Azucena aangekondigd als nieuwe vechter in Tekken 8

Een compleet nieuwe vechter ligt op de loer in Tekken 8. De Peruaanse Azucena maakt haar opwachting en doet mee het The King of Iron Fist toernooi om de koffieplantage van haar familie te promoten. Naast de gloednieuwe vechter zien we ook een oude bekende terugkeren.

Azucena staat bekend als de “Koffie Konigin”. Ze is een MMA-vechtster uit Peru. Haar familie runt een koffieplantage. Azucena is de laatste erfgenaam van de Ortiz-familie en als stunt om de Ortiz-boerderij te promoten doet ze mee aan het The King of Iron Fist toernooi. De nieuwe vechtster vecht met bewegingen die zijn geleend uit de Mixed Martial Arts gemixt met een aantal onconventionele bewegingen, waaronder de Liberador. In deze houding blokkeert ze geen aanvallen van haar tegenstanders, maar ontwijkt ze ze.

Terug van weggeweest

Raven keert terug naar het rooster in Tekken 8. De geheime agent van de VN kennen we uit Tekken 5 en 6. Na de gebeurtenissen uit het zesde deel was de vechter afwezig in deel 7. Na een lange en intensieve training komt Raven sterker dan ooit tevoren terug. Raven’s vechtstijl is een mix van ninjutsu en krachtige aanvallen. Met zijn unieke “Soul Field”-houding manipuleert hij de wedstrijd door klonen en teleportatie in te zetten in z’n persoonlijke arsenaal.

Tekken 8 verschijnt enkel voor de PlayStation 5, Xbox Series S|X en PC. Bandai Namco wilt de vorige generatie aan consoles overslaan om een visueel verbluffende ervaring neer te zetten op het gebied van fighting games.

Tekken 8 heeft op moment van schrijven nog geen release datum.