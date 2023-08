Meer details over Avowed onthuld

Avowed, de nieuwste toevoeging aan de line-up van Obsidian Entertainment, werd afgelopen zomer opnieuw getoond bij de Xbox Showcase waarna het nogal verassende reactie opwerkte. Obsidian Entertainment liet meer informatie los over Avowed in hun 20th Anniversary Documentary

Avowed, die oorspronkelijk een coöperatieve focus had en een meer realistische stijl, is nu getransformeerd tot een traditioneel singleplayer RPG, typerend voor de stijl van Obsidian met een uitstraling die erg lijkt op The Outer Worlds. De ontwikkelaars beschrijven “Avowed” als hun interpretatie van wat een fantasy first-person RPG zou moeten zijn. Het spel is een evenwichtsoefening tussen het overnemen van elementen uit hun eerdere titels en Pillars of Eternity. Het doel is het creëren van een nieuw spel dat toegankelijker is voor een breder publiek. Het team achter Avowed benadrukt hun streven naar unieke, op maat gemaakte content, diepe systemen en ongelooflijke verhalen die zich richten op personages, samenlevingen en facties. Ze beschrijven “Avowed” als “de natuurlijke uitbreiding van alles waar we om geven als studio, van alles waar we goed in zijn.”

Obsidian Entertainment heeft Avowed al vroeg in het overnameproces aan Microsoft getoond. Dit geeft aan hoe belangrijk dit project is voor de studio en hoeveel vertrouwen ze hebben in de potentie van het spel. Het is duidelijk dat Obsidian Entertainment grote plannen heeft voor de game. Met hun bewezen track record in het creëren van diepgaande en boeiende RPG’s, hebben fans alle reden om enthousiast te zijn over wat de toekomst in petto heeft voor deze titel.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de ontwikkeling van het spel en de visie van Obsidian, is er een documentaire beschikbaar getiteld “Obsidian 20th Anniversary Documentary | Part 5 Finale”, die meer inzicht geeft in het traject van de studio en hun samenwerking met Microsoft.



