Review: Moving Out 2

Moving Out 2 maakt van een helse karwei een vrolijke klus. Lekker sjouwen, meppen én smijten met meubilair ging nog nooit zo vlot en zorgeloos.

In de wereld van videogames zijn er maar weinig dingen zo bevredigend als het effectief verplaatsen van een virtuele bank, een piano of zelfs een kippenhok, terwijl je met vrienden lacht om de chaos die volgt. In Moving Out 2, het meest recente meesterwerk dat deze unieke en knotsgekke verhuiservaring naar een geheel nieuw niveau tilt. Dit spel, dat de fijne lijn tussen coöp-samenwerking en complete puinhoop bewandelt, heeft de gaming community veroverd sinds de release. Nu probeert SMG Studios en Devm Games dit opnieuw met een tweede deel met véél meer functionaliteiten. Of je nu een doorgewinterde verhuizer bent of gewoon op zoek bent naar een lachwekkende speelsessie met vrienden, Moving Out 2 belooft wederom een avontuur dat je absoluut niet wilt missen.

Wij hebben deze knotsgekke game een aantal dagen eerder mogen bekijken dankzij onze vrienden bij Team17. In deze recensie gaan wij een kijkje nemen naar de belevenis van Moving Out 2.

Met één of meerdere F.A.R.T.?

Ik hoor je al denken.. en nee het betekent niet “scheet” alhoewel je deze vaak genoeg zult horen tijdens het spelen. Een F.A.R.T. staat voor “Furniture Arrangement and Relocation Technician“. Dit betekent dus dat jij en je team vakkundig en gespecialiseerd zijn op het verplaatsen van meubels. Op welke manier je je maar ook bedenken kan.

Als team van verhuisexperts, aangeduid als F.A.R.T.S, moet meubels en andere kostbare items verplaatsen vanuit een huis/apartement naar een verhuiswagen. Om een level te halen, moeten de meubels en items op tijd worden verplaatst in de verhuiswagen. In een gebruikelijke progressiestijl neemt de moeilijkheid, omvang en complexiteit van elk level geleidelijk toe tot een zekere hoogte.

Moving Out 2 gaat verder waar deel één stopte. Dit kun je zien als in de missies maar ook in de functionaliteiten van de game. Zoals eerder vernoemd zit in Moving Out 2 nu ook Online Multiplayer, een optie die in het eerste deel werd gemist door de spelers. Naast de Online toevoeging hebben zij er een schepje boven op gedaan door Crossplay ook mogelijk te maken. Dit betekent dat jij met je vrienden kunt spelen waar ook ter wereld en op elk platform tegelijk!

De avonturen in Packmore zijn nog niet voorbij maar dit keer komen er ook andere universums om de hoek kijken. Natuurlijk mag jij hier ook een handje helpen met al het zware til en sleepwerk. Meer universums betekent natuurlijk ook meer verschillende levels en uitdagingen om te overwinnen. Zo is er nóg meer speelplezier te beleven in dit deel.

Een kijkje naar de klus

Laten we natuurlijk ook even duiken in de gameplay en zijn algemene ervaring want daarvoor zijn we natuurlijk hier. In Moving Out 2 wordt je snel op weg geholpen als je het spel voor de eerste keer opstart. Mocht je het eerste deel niet hebben gespeeld dan krijg je in de uitleg/tutorial een kleine uitleg over wat voor een werk en rol jij gaat uitoefenen. De besturingen worden hier uitgelegd, ook al zijn het maar een handje vol knopjes, en natuurlijk vragen zij ook om eerst je skills oefenen voordat je aan het echte werk begint.

Omdat deze game onder de party categorie valt, betekent dit dat deze niet moeilijk te besturen is. Zoals in de trailer hier boven ziet het er ook cartoon-achtig uit om zeker ook een hele jonge leeftijdsgroep te bereiken. Dat mag echter de pret niet drukken want er zit namelijk genoeg volwassen humor in verwerkt Ook zijn de levels niet al te moeilijk noch te makkelijk.

Natuurlijk kun je het spel alleen spelen maar wat is nou leuk aan het verhuizen in je eentje? Alle levels in het spel kun je solo zowel als tot en met 4 man spelen. Dit betekent dat er genoeg herspeelbaarheid is binnen het spel, je kan dus vrijwel alle missies vier keer opnieuw doen met een verschillende aantal partyleden. Het plezier gaat er echter snel vanaf als je de levels voor de zoveelste keer alleen herspeelt. De puzzels, mechanics en alle andere items kunnen dan al snel saai worden. De herspeelbaarheid van de levels vind je sneller terug zodra je met meer mensen speelt.

Ook zit aan iedere level een aantal uitdagingen die je kunt voltooien om de maximale punten/sterren te halen. Soms zijn deze uitdagingen heel simpel en voor het oprapen maar sommigen kunnen zelfs de speelwijze van een level totaal veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke volgorde waarin jij meubels terug moet brengen of het niet breken van ramen. De uitdagingen zijn cryptisch omschreven dat betekent zelf uitvogelen dus!

Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om voor de jongere generatie het iets makkelijker te maken. Hierbij biedt het spel de “Assist Mode” aan. Hierbij kun je verschillende hulpmiddelen aanzetten zodat zij zelf aan de slag kunnen met Moving Out 2. De opties zijn heel breed; van meer tijd binnen een level tot een makkelijker niveau.

Verdict

Net als bij het veel partygames, is Moving Out 2 het leukst om met vrienden te spelen. Hier zijn ook voordelen aan verbonden, zoals het makkelijker tillen en verplaatsen van zwaardere meubels en het voltooien van levels in minder tijd. Alleen spelen heeft niet dezelfde impact, aangezien je alle taken in je eentje moet voltooien, zonder de hulp van een ander. En om eerlijk te zijn, het alleen proberen om, met een vistank in je armen, door een kapot raam te wurmen is niet zo leuk als wanneer je dit met een paar vrienden doet om je gezelschap te houden.