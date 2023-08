Pokémon TCG – Obsidian Flames is nu verkrijgbaar!

Goed nieuws voor spelers van de Pokémon Trading Card Game! De nieuwste uitbreiding, Obsidian Flames, van de Scarlet en Violet Era is nu overal verkrijgbaar. Iedereens favoriet, de welbekende Fire en Flying type Pokémon, Charizard, staat in het midden van de belangstelling van deze nieuwste set.

Obsidian Flames belooft een erg aangename set te zijn voor de verzamelaars. Het is een hele aangename pack-opening ervaring met mar liefst 2 Reverse Holo-kaarten en op zijn minst een holografische zeldzame kaart. Voor de echte bofkonten, zijn er maar liefst 4 Charizard EX Chase kaarten, waarvan één in het goud. De nieuwste set bevat in totaal meer dan 190 kaarten waaronder 3 gouden, enkele alternatieve Art-kaarten en uiteraard je standaard set aan kaarten met Reverse Holo’s, Holo’s, EX, Half Art, etc.

Wij mochten van The Pokémon Company al één Elite Trainer Box openmaken om jou te voorzien van een vroege blik op de ETB en de hele gave set aan kaarten. Je kunt onze opening zien op het intheGame.nl Tiktok kanaal. De video hebben we voor jouw gemak, ook hier beneden geplakt.

Obsidian Flames

De gloednieuwe Scarlet en Violet Expansion komt in een reeks aan producten. Eentje daarvan hebben we al voor jou uitgelicht, dat is de Elite Trainer Box. Deze komt met 9 pakjes kaarten, één hele toffe Charmander Promo, 4 dividers, card sleeves, dobbelstenen, een spelersguide, een poison én fire coin en uiteraard de opbergdoos.

Naast de Elite Trainer Box zijn onder andere de volgende producten te koop:

Booster Box

Booster Pack

Eevee Promo Blister

Houndstone Promo Blister

Pawmi 1-pack Blister

Kingambit Premium Blister

Annihilape Premium Blister

Build & Battle Box

Build & Battle Stadium

Booster Bundel

Heb jij al een aantal pakjes open gemaakt? Wat is jouw beste pull, of op welke pull hoop jij? Let us know!