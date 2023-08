Cities: Skylines 2 – Traffic AI en Road Tools

Cities : Skylines 2 komt op 24 oktober 2023 uit en zal beschikbaar zijn voor Windows, de Xbox Series en de PlayStation 5. De game zal op de datum van lancering direct speelbaar zijn voor Game Pass-abonnees.

De trailer biedt geen gameplay-beelden, maar presenteert wel de dynamische verandering van seizoenen, de geleidelijke opwaardering van gebouwen en de mogelijkheid voor spelers om het landschap op grote schaal aan te passen. Ook laat de trailer zien dat de game een grote sprong maakt op het gebied van graphics. De steden zijn erg gedetailleerd met verbeterde texturen, realistische belichting en adembenemende weersomstandigheden.

Wanneer je Cities: Skylines 2 pre-ordered krijg je toegang tot 9 unieke gebouwen, die allemaal zijn gebaseerd op wereldberoemde bezienswaardigheden:

The London Eye

Notre Dame

National Gallery

Grand Hotel

Botanical Garden

Näsinneula

Xi’an Bell Tower

Sungnye

National Die

De road tools

In een video vrijgegeven door Cities: Skylines, worden de nieuwe verkeerssystemen uitgelicht. Het efficiënt beheren van verkeersstromen was in de oorspronkelijke Cities: Skylines een van de meest uitdagende aspecten, en naar mijn mening vrijwel onmogelijk zonder mods. In Cities: Skylines 2 zullen spelers echter meer mogelijkheden hebben om het verkeer te stroomlijnen. Een nieuwe optie omvat het opzetten en beheren van handelsroutes, wat de ontwikkeling van een bloeiende economie nog gedetailleerder maakt. Daarnaast zijn er nieuwe vervoersalternatieven, zoals hogesnelheidstreinen.

Traffic AI

Een opmerkelijke nieuwe functie is het vernieuwde verkeerssysteem dat routes selecteert op basis van meerdere factoren, in plaats van simpelweg de kortste weg te nemen zoals in de originele Cities: Skylines. In Cities: Skylines 2 wordt de routekeuze beïnvloed door vier kernfactoren: tijd, comfort, beschikbare parkeerplaatsen en kosten. Hierdoor wordt een meer realistische en uitgebalanceerde verkeersafwikkeling bereikt, wat een waardevolle toevoeging is aan de gameplay-ervaring.

Ben jij enthousiast over de vele nieuwe functies van Cities: Skylines 2? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.