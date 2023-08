Guild Wars 2: Hoe The Wizard’s Vault een verschil gaat maken

Guild Wars 2: Secrets Of the Obscure lanceert op 22 augustus 2023. Deze expansion is een volledig nieuwe take op storytelling en de ontwikkelaars lieten ons in een recent preview event weten, dat ze enorm enthousiast zijn om dit te laten zien. Één van die features is The Wizard’s Vault, een nieuw beloningssysteem voor spelers. Maar, hoe gaat dit in z’n werk?

Secrets Of the Obscure wordt de vierde grote uitbreiding voor Guild Wars 2. Maar, er wordt niet alleen gewerkt aan nieuwe maps, verhalen en elite specs. Sterker nog, de ontwikkelaars hebben veel tijd gestoken in quality-of-life updates. Eén van de elementen die hier uit is gekomen, is deze nieuwe feature genaamd The Wizard’s Vault. Dit is een vervanger voor het huidige log-in reward systeem en wordt een groot deel van jou helpen met het behalen van je in-game doelen!

Hoe werkt het?

In de Wizard’s Vault ontvang je Astral Acclaims als beloning voor het vervullen van dagelijkse, wekelijkse en lifetime (special) objectives. Hoe het momenteel werkt, is dat spelers in hun Achievements tabje dagelijkse objectives krijgen en daarvoor kleine beloningen die eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Buiten dat is er een kalender met log-in beloningen zoals handige items of Laurels. Maar, de ontwikkelaars willen graag meer keuze en vrijheid leggen bij de speler.

Dus, door het behalen van deze objectives en de Astral Acclaims te bemachtigen, kan je zelf in deze Wizard’s Vault kiezen welke beloningen je wilt ontvangen. Dat klinkt heel erg gestroomlijnd, maar biedt vrijheid op een aantal punten:

Je kan zelf kiezen voor welke rewards je spaart. Dit varieert van Legendary crafting items tot aan mount skins of armor/wapen skins;

Je kan zelf met een filter kiezen welke content je speelt (PvP, PvE of WvW) en de game baseert daarop je objectives;

Het helpt je met het behalen van meer Achievement Points voor je account.

Voor wie is het goed?

Nou, eigenlijk voor zo goed als iedereen, althans dat is de bedoeling. Het biedt spelers die vaak inloggen en geen idee hebben wat ze willen doen wat concretere doelen. Ook biedt het spelers die na lange tijd terugkomen een gestroomlijnde en doelmatige manier om in contact te komen met de leukste en belangrijkste content in de game. Last but not least, biedt het veteranen spelers nieuwe manieren om beloningen vrij te spelen.

Hoe kijk jij aan tegen dit systeem? Secrets Of the Obscure lanceert op 22 augustus 2023!