Preview: Guild Wars 2: Secrets of the Obscure

Het is een enorme mond vol, maar Guild Wars 2 krijgt een nieuwe expansion genaamd Secrets of the Obscure. Eerder hadden we het al over de Wizard’s Vault. Maar, redactielid Malvin is ook aanwezig geweest bij een online preview event, waar hij een groot deel van de expansion heeft mogen zien en spelen. Daar wilt hij jullie kort over vertellen!

Ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein kind Guild Wars speelde en me altijd afvroeg wat die Wizard’s Tower daar deed. Uiteraard heb ik daar nooit een antwoord op gekregen. Guild Wars 2 verscheen in 2012 en nondeju, daar was die verdomde zwevende toren weer?!?! Maar, wat betekend het nou? 11 jaartjes verder weer en we krijgen eindelijk een antwoord op deze vraag in de nieuwe Secrets of the Obscure expansion. Ik kan jullie nu wel uitgebreid gaan spoilen en vertellen over alles dat ik gezien heb. Maar, ik wil me vooral focussen op waarom deze expansion een goede shift is voor Guild Wars 2. Een uitgebreide mening kan je natuurlijk vinden in onze uiteindelijke review. En houdt ook zeker ons TikTok kanaal in de gaten voor meer over Secrets of the Obscure.

Setting & story

De nasleep van de Elder Dragons begint langzaam ten einde te lopen en het is tijd voor de schrijvers en ontwikkelaars om samen te kijken naar een nieuwe richting voor Guild Wars als franchise. Wat is er nu mooier dan volledige creatieve vrijheid nemen in iets waar fan en spelers nog maar weinig van weten? Niks dus! De Kryptis, een demonisch ras met magische krachten ongekend, is er één die al lang tegen werd gehouden door de Wizards in Tyria en daarboven. Nu lijkt er toch een invasie te zijn vanuit de Kryptis op niet alleen de wizarding world, maar ook die van de sterfelijke mens op Tyria. Nou, dat vinden wij als spelers natuurlijk net zo vervelend als de magiërs die al honderden jaren ons veilig houden vanuit de lucht en andere dimensies. Dus, wat doen wij als Commander? Helpen natuurlijk! Meer wil ik over het verhaal dan ook niet kwijt, behalve dat het eindelijk een andere richting op gaat.

Qua setting is alles dan ook magisch, mysterieus en vol wonderen. Maar, het is ook de meeste donkere toon die we van ArenaNet hebben gekregen in deze game en haar verhaal, ooit. In de 90 minuten preview werden we meegenomen door een boel gebieden en ook de nieuwe Strike Missions. Nou, zonder te veel te spoilen, kan ik je vertellen: Zet je schrap voor een contrast tussen werelden en verhalen. Je merkt gauw genoeg dat de art direction veel vrijer is dan we gewend zijn en dat de ontwikkelaars en kunstenaars die aan deze expansion gewerkt hebben, daar immens veel plezier in hebben gehad.

Alles wordt uitgebracht in subsequent releases, dus periodiek. Maar, iedere periode van deze expansion moet genoeg content en verhaal bevatten om maanden lang om eigen benen te staan!

Jouw character

Buiten het feit dat jij demonen links en rechts gaat hoeken met je slagwapen of spreuk, ga je ook unieke action skills vrijspelen in de vorm van Masteries. Eén van die Masteries kom ik later nog op terug! Maar, belangrijk om te weten is dat jouw elite specs en base spec nu wat vrijer in elkaar gaan overlopen. Wat ik daarmee bedoel is, dat je niet meer gelimiteerd bent in wapens. Je kan elk wapen dat jouw personage kan dragen, nu ten alle tijden dragen. Dit zorgt voor nog betere builds en meer vrijheid. Ook zal dit de eerste tijd zorgen voor minder balancing in PvP, maar dat trekt zich altijd wel weer recht natuurlijk. Buiten dat kan je nu mounten in combat, dit heeft te maken met dat jouw Skyscale meer gaat dienen als een combat mount die eigenlijk in het middelpunt van de expansion staat, net als de Siege Turtle in End of Dragons. De meeste content speelt zich namelijk af op eilanden in de lucht, dus jouw Skyscale kan vanaf dan ook gebruik maken van Updrafts en andere mogelijkheden om langer in de lucht te blijven!

Strike Mission: Temple of Febe

Dit is één van de twee Strike Missions die ik gezien en gespeeld heb in de preview. Natuurlijk ga ik hier niet te veel over spoilen. Wel wil ik stil staan bij de enorm lugubere gothic vibe die in deze group objective hangt. Je merkt dat Strike Missions echt een middelpunt worden tussen Fractals en Raids, wanneer je praat over moeilijkheid en vereiste team-coördinatie. Daarbij is de Bloodborne vibe natuurlijk meer dan welkom!

Amnytas

Dit is één van de nieuwe maps die we kunnen spelen in Secrets of the Obscure. Het is een ancient huis voor magiërs en is vlak na de Wizard’s Tower gebouwd! Het is een plek waar kennis van alle soorten magie samenkomt in 6 zogeheten Bastions. Deze hebben allemaal verschillende ‘scholen’, waar je kan leren over de magische pilaren van de wereld: Strength, Knowledge, Balance, Nature, Obscure en Celestial. Er zijn meerdere belangrijke personages om hier te spreken en er is een meta event die in meerdere stages door de map gaat en ook aardig veel coördinatie vereist. Over die meta is ons gevraagd niks te zeggen qua story en hoe dit er visueel uit ziet, dus dat laten we dan ook maar even buiten beschouwing!

The Wizard’s Tower

Dit is een non-combat zone die dient als hub voor deze uitbreiding, denk aan een zwevende en iets goddelijker uitziende Lion’s Arch! In deze map kan je je Strike Missions starten en natuurlijk ook alles andere benodigdheden vinden. Het is de bedoeling dat deze map ook meegaat met feestdagen en events die nu Lion’s Arch ook omtoveren tot bijvoorbeeld een Halloween feest.

Zie ik jou in de sky maps?

Al met al ben ik enorm enthousiast over deze expansion. Gezien Gamescom er weer aan zit te komen, kan het zijn dat we de review in delen laten verschijnen! Maar, wees niet getreurd, als ware Guild Wars fan kan ik mijn vrije uren alleen maar besteden aan dit nieuwe avontuur. En jij? Heb jij er zin in? Laat het mij dan even weten!