Review: Blasphemous 2

Een vervolg waar ik zelf al enige tijd naar uit kijk is Blasphemous 2 van The Game Kitchen. Het eerste deel stamt alweer af uit 2019. Een kleine 4 jaar later is de pixelachtige Metroidvania terug en beter dan ooit. Een ruime week zat ik vastgenageld aan het vervolg met de Penitent One en eindelijk is het moment daar dat we er over mogen vertellen.

Blasphemous is een Metroidvania die zich afspeelt in een donkere fantasierijke setting in de Spaande Inquisitie. Het heeft een duivels- en kerkachtige thema met de meest waanzinnig brute pixel tekenstijl die ik ooit heb gezien. Met deel twee maakt The Game Kitchen een tekstboek vervolg die alles heeft wat je maar kunt wensen en het tot op een perfect niveau en diepte uitwerkt. Blasphemous 2 niet spelen is een doodzonde. Laten we even inzoomen.

Requiem æternam

Blasphemous 2 is een kijharde sequel op Blasphemous, maar ondanks dit feit is het mogelijk om geheel blind in de wereld van de Penitent One te stappen. De actie, de mysterie en de gruwelijke setting zijn prima te beleven voor iemand die het eerste deel nog niet heeft gespeeld, maar goed. Zit jij nou deze review te lezen met enige interesse in dit spel, maar heb je het eerste deel nog niet gespeeld? Dan raad ik je aan: Doe dit dan eerst. Het eerste deel is zo’n ontzettend toffe Metroidvania dat zelfs ik helemaal verliefd werd op de wereld van The Game Kitchen. En dat voor iemand die voorheen, behalve Metroid, niet echt fan was de genre. Zoals de Demon’s Souls Remake op PS5 bij mij de liefde voor ‘Souls’ hebben ontketend, hebben The Game Kitchen mijn liefde voor de Metroidvania genre ontketend met Blasphemous.

Ook in deel twee strijden we verder als The Penitent One. Dé vertrouwde pixelart held met een punthelm die schijnbaar al zeer doet bij het opzetten. Deze game is een en al pixel-gruwel, maar het is zo ongelofelijk heerlijk om te zien.

Nieuwe gevaren, nieuwe technieken

Ik was niet de enige die erg onder de indruk was van het eerste deel. Zelfs de goden van de ‘Moeilijke games’, From Software erkende het werk van The Game Kitchen en maakte daarom een zwaard in Elden Ring als ode naar Blasphemous. Dit zwaard heet dan ook de Blasphemous Blade. Het iconische wapen uit het eerste deel, waar we helaas afscheid van nemen in deel 2.

Niet getreurd, want in ruil voor dit wapen krijgen we er 3 terug. Een flail die langzamer is met de meeste damage, twee rapiers die snel aanvallen met de minste damage en een lang zwaard die daar tussenin zit. Elk wapen speelt erg uniek, heeft een hele eigen moveset, maar ook een hele eigen speciale techniek om oorspronkelijk gesloten paden te bewandelen. Je kunt zelf kiezen met welk wapen je begint, maar dit bepaalt dan ook welke doorgangen je het eerst kunt openen. Een erg interessante keuze en systeem die er voor zorgt dat iedereens playthrough anders verloopt door de initiële wapenkeuze. Al spelend kom je alle andere wapens ook tegen en vindt je zelfs upgrades voor de drie wapens voor extra perks en speciale aanvallen.

Drie wapens

Ieder wapen is, zoals ik al had gezegd uniek. Niet alleen in speelstijl, maar ook in speciale aanvallen en mogelijkheden die betrekking hebben op de speelwereld. Voor het begin koos ik voor het lange zwaard met balans tussen schade en snelheid. Eenmaal de flail gevonden duurde het niet lang voordat dit mijn daily driver werd tot ik de besturing en de vijanden volledig had gemeesterd. Na een aantal uur kwam ik goed uit de voeten met alle drie de wapens en switchte ik zelfs tijdens het vechten om optimale combo’s te landen.

Betreft de unieke mogelijkheden per wapen kan je de flail gebruiken voor extra vuur-schade. Deze trigger slokt langzaam al je blauwe mana-balk leeg. Door vijanden te raken met aanvallen, vult deze zichzelf langzaam bij. In de wereld gebruik je de flail om zwakke muren en rotswanden kapot te slaan om een permanente doorgang te creëren.

Met het lange zwaard kun je vanaf een hoog plateau een plonsaanval op je vijanden lossen die een schok over de grond laat rollen voor AoE schade. Tevens gebruik je deze plonsaanval om blokkades van levend weefsel permanent te verwijderen om doorgangen te blokkeren. Terwijl je aanvalt met het zwaard wordt er een meter gevuld. Als deze vol is, en je de ultieme kracht van het wapen activeert, offer je je eigen bloed op om extra schade toe te brengen met je aanvallen voor een korte periode.

De dual rapiers zijn zo snel als het licht. Daarom kan je met deze tijdens een sliding, aanvallen. Hiermee flits je over de grond, heb je tijdens deze aanval i-frames en doe je schade aan iedereen tussen het begin en het einde van de aanval. Tevens gebruik je de rapiers om in de weerkaatsing van vliegende spiegels te flitsen om nieuwe plekken te bereiken die anders niet toegankelijk zijn.

Elk wapen is uniek en heeft speciale kenmerken, aanvallen en mogelijkheden om de wereld verder te verkennen.

Skill Points unieke builds

Blasphemous 2 werkt met meerdere soorten ruilwaren. Aan de ene kant haal je punten binnen voor iedere kill die je maakt. Deze kan je gebruiken in één van de vele winkels die je tegenkomt in het spel. Je kunt deze punten ook offeren aan verschillende figuren. Een andere vorm van ruilmiddelen zijn skill points, oftewel, Marks of Martyrdom. Deze skillpoints krijg je gedurende het verslaan van monsters, kun je kopen en krijg je als beloning voor het verslaan van een baas. Deze skill points hebben verschillende doelen. Eén doel is om je wapens krachtiger te maken door meer perks vrij te spelen.

Een ander doel voor deze Marks of Martyrdom is om ze te spenderen om jouw rugzak voor altaarstukken (standbeeldjes) groter maken. Dit doe je bij de beeldhouder in de stad. Door je rugzak voor standbeeldjes groter te maken kan je standbeelden met unieke atributen en bonussen in je rugzak stoppen en activeren voor bijvoorbeeld extra schade, meer levenspunten aanvullen, meer schade met een bepaald soort prayer (magic in deze game). Er zijn een groot aantal soort standbeelden met allerlei unieke bonussen die je op verschillende manieren moet verkrijgen. Sommige kun je kopen. Andere krijg je door een soort side-quest uit voeren die op een Dark Souls manier werkt. Geen submenu voor quests dus. Alles op eigen gevoel en eigen kennis.

Een andere bijkomstigheid van deze standbeelden is dat je rugzak bestaat uit plek voor maximaal 8 stuks, waarbij ze in groepjes van 2 zitten. 4×2 dus. Als je bepaalde standbeelden bij elkaar zet, werken ze in synergie en kunnen ze de gameplay enorm veranderen. Zo is er een synergie waardoor je de tijd stil kunt zetten na het drinken van een healing flask, of is er zelfs een synergie waardoor je flail voortaan geen vuur schade aanbrengt in zijn speciale modus, maar miasma schade. combineer dit met Miasma Prayers en een standbeeld waardoor je extra veel schade toebrengt met Miasma voor een unieke build en een eigen speelstijl.

Creëer je eigen speelstijl door je favoriete wapen te versterken en de juiste standbeelden te bundelen voor unieke krachten!

Story en setting

Ik kan vrij kort zijn over het verhaal. Hier wil ik simpelweg niks over verklappen. Als je het eerste deel hebt gespeeld weet je een beetje wat je moet verwachten. Het is een duistere setting in een soort Spaanse Inquisitie. Alles draagt het demonisch en kerkelijke thema met veel bovennatuurlijke elementen. De gruwelijke backdrop en de unieke personages met hun eigen verhaallijnen zorgen voor zo’n onwijs brute wereld die erg lastig te beschrijven is. Het is een wereld vol geheimen die je zelf moet gaan ontrafelen door item beschrijving en enorm subtiele hints van de personages.

Het voltooien van deze mini-quests kan enorm handige beloningen opleveren zoals extra altaarstukken die weer voor hele andere builds kunnen zorgen. Ook krijg je beloningen in de vorm van voorwerpen waarvan je niet precies weet wat ze doen. Later kom je er achter dat deze dienen als upgrades of uitbreiding van bijvoorbeeld je levensbalk, manabalk of healing flasks of equipment riem om meer schadebeperkende kralen te dragen.

Deze unieke verhaallijnen verspreid over de wereld lopen uiteen van gevechtsrondes tot zoektochten naar personen, voorwerpen, maken van keuzes die invloed hebben op het verhaal en het einde en nog veel meer. Voor een bepaalde questline moet je vrouwen in gewaden vinden die zitten verstopt achter illusionerende muren. Deze game heeft dus heel erg veel weg van Dark Souls en ik kan er maar geen genoeg van krijgen.

Je eigen weg bewandelen

De Penitent One bewandelt zijn eigen weg. Niet alleen in het verhaal, maar ook in de wereld. De 2D wereld is alles behalve lineair. Je kruist van hot naar her en komt meermaals iets tegen waarvan je denkt: “Oke, en nu?” Even markeren op de kaart en verder. Voortdurend ontgrendel je nieuwe krachten en mogelijkheden om nieuwe gebieden te verkennen en om eerder verkende gebieden nóg meer te verkennen. Nieuwe wegen, hogere plateaus. Het verkennen van de onwijs gruwelijke pixelart wereld staat de hele game centraal.

Naast dat het verkennen en het vinden van geheimen en krachten gewoon een erg motiverende drijfveer is, is de wereld ook nog eens super mooi en gedetailleerd voor een game met deze tekenstijl. De details zijn enorm vet en de hele wereld heeft allemaal verschillende soorten gebieden die sterk van elkaar verschillen in thema. Van een vervallen stad tot kerkers, grotten, donkere bossen, magische kastelen en nog veel meer. Het is een waar genot om de wereld van Blasphemous 2 te verkennen met al haar geheimen.

Er is dan ook nooit echt één weg om verder te komen. Alhoewel de story segmenten duidelijk staan aangegeven en blokkerend zijn voor de volgende fase van de game, mag je in de tussentijd voor zover jouw huidige krachten dat toestaan, de hele map verkennen en uitpluizen tot op dat moment mogelijk is. Zo kom je veel optionele dingen met beloningen die je op lang termijn gaan helpen, maar je kunt ze ook volledig negeren om zo snel mogelijk het verhaal door te spelen (al raad ik dit af).

Verdict

Blasphemous 2 is alles wat een vervolg op het origineel moet zijn en meer! Het is zo’n ontzettend gruwelijke Metroidvania game die het nóg iets beter doet dan het eerste deel. De gameplay voelt enorm fijn en went snel. De game is niet te moeilijk, maar test zeker aan het einde je skills. De wereld met al haar geheimen die verteld worden en zich ontrafelen op een ‘Dark Souls’ manier is alsof Hidetaka Miyazaki over de schouder van The Game Kitchen heeft meegekeken. De wereld is enorm gruwelijk met de vetste pixelart tekenstijl tot in de diepste details die ik ooit heb gezien. Blasphemous 2 klom binnen no-time naar één van mijn favoriete games die ik in 2023 heb gespeeld en ik kon er dan ook niet van af blijven. Een absolute must-play voor iedereen die geïnteresseerd is in ook maar één van kenmerken van deze game.