skate. laat nieuwe ontwikkelingen zien in The Board Room

Vandaag is er een nieuwe episode gedropt van skate. The Board room. Effe snel checken dus!

Rechtstreeks vanuit het Capture Lab in Vancouver, Canada wordt deze nieuwe maar vette aflevering mogelijk gemaakt. Met vier lead-figures in het ontwikkelingsproces van de nieuwe game reflecteren we op de voortgang van de pre-pre-alpha. Als echte fan van de skate. Franchise zijn The Board Room afleveringen vet interessant om te checken.

De gameplay, wat in de aflevering hier boven te zien is, valt namelijk te spelen via de playtest. Helaas komt niet iedereen in de playtest maar je kunt je wel registreren voor een van de volgende speelmomenten.

Via de website (klik hier) kun je je registreren voor een van deze playtests. Momenteel zijn de playtests alleen beschikbaar voor PC maar zullen snel genoeg naar de Xbox en Playstation komen. Registreer dus snel om het hele ontwikkelingsproces mee te maken van deze vette skate. game.

Een korte samenvatting

De skate. videogame serie staat bekend om zijn realistische en innovatieve skateboarding gameplay. In samenwerking met Full Circle maakt Electronic Arts het mogelijk om toch een nieuw deel van de series uit te brengen. Voorheen werd de skate. series geproduceerd door EA Black Box, een studio van Electronic Arts zelf. In 2013 heeft Electronic Arts helaas bekend gemaakt dat EA Black Box werd opgeschort.

In tegenstelling tot andere skateboarding games, legt deze series de nadruk op realisme en physics. De serie spreekt niet alleen gamers aan maar ook de real-life skateboard community vanwege zijn authentiekheid met betrekking op de skateboarding cultuur en het vermogen om intuïtief te reageren op de bewegingen van spelers.

Met drie keivette games achter de rug heeft skate. een nieuwe fundering weten te leggen voor de meeste actie-sport games die er tegenwoordig zijn. In deze nieuwe game gaat Electronic Arts wederom verder met het uitwerken van de series, dat belooft alleen maar meer zieke spots hitten met een nieuw arsenaal aan flips, grabs, grinds en ga zo maar door.

Bezoek de officiële website voor meer informatie. Natuurlijk kun je skate. ook volgen op Instagram, TikTok, Facebook, Discord, Reddit en natuurlijk X (voormalig Twitter).