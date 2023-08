Pokémon TCG: Scarlet & Violet Paradox Rift officieel aangekondigd

De volgende uitbreiding binnen Pokémon TCG in de Scarlet & Violet serie is officieel bekend gemaakt. Paradox Rift, de set die in november 2023 verschijnt introduceert Ancient én Future Pokémon.

Obsidian Flames is nog maar net een weekje uit voordat Pokémon TCG fans worden overladen met de officiële bekendmaking van de gloednieuwe uitbreidingsset. Eerder werden de Paradox Pokémon al onthuld. Vandaag laat de Pokémon Company weten dat de nieuwe set, Paradox Rift, vanaf 3 november 2023 verkrijgbaar is in het westen.

De set leent uiteraard al zijn inspiratie uit de Paradox Pokémon uit de Scarlet en Violet games. De toekomstige wezens en die uit de oudheid komen eindelijk naar de Trading Card Game om hier ook het veld op te schudden. De eerste beelden van deze nieuwe wezens in de TCG deelde de Pokémon Company eerder al tijdens de wereldkampioenschappen van 2023. Check deze beelden nogmaals hier beneden:

Vandaag krijgen we ook de eerste details omtrent de nieuwe kaarten en hun unieke toevoeging aan het spel.

Ancient Pokémon – maken veelal gebruik van directe aanvallen met veel schade. Ze zijn moeilijker te verslaan.

Future Pokémon – maken veelal gebruik van techniek en snelheid en vallen aan met extra effecten waardoor nieuwe strategieën gevormd kunnen worden.

Er zijn ook nieuwe Ancient- en Future Trainer kaarten die deze nieuwe Pokémon nog meer ondersteunen.

De nieuwe set brengt ook de Tehcnical Machines terug in de TCG. Hierdoor kunnen Pokémon een nieuwe aanval uitvoeren. Meer daarover lees je hier terug.

Benieuwd waar je naar op zoek gaat? Dit zijn de chase-cards van de Paradox Rift set:

13 Pokémon ex en 7 Tera Pokémon ex

34 Illustration Rare Pokémon

15 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

28 geëtste full-art Ultra Rare Pokémon ex en Supporter-kaarten

7 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Paradox Rift verschijnt op 3 november 2023 in Booster Packs, Elite Trainer Boxes en andere speciale collecties.