League of Legends – Nieuwe Mythic Variant Jhin skin!

League of Legends heeft zojuist aangekondigd dat er binnenkort een nieuwe skin voor Jhin wordt uitgebracht, genaamd “Dark Cosmic Erasure Jhin,” de allereerste Mythic Variant skin in de game. Maar wat houdt zo’n skin precies in?

Eerder waren er al Prestige skins beschikbaar voor spelers. Deze skins waren exclusiever doordat ze aanvankelijk niet direct te koop waren. In de loop der tijd zijn er echter manieren geïntroduceerd om Prestige skins aan te schaffen, waardoor het oorspronkelijke exclusiviteitsdoel werd verwaterd. Om die reden introduceert League of Legends nu een nieuwe categorie skins genaamd “Mythic Variant.”

Dit experiment begint met het nemen van bestaande legendary skins en deze te updaten en speciale elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld, in het geval van Jhin, wordt er gedacht aan het aanpassen van zijn vierde schot. Daarnaast wordt er ook een nieuwe Splash art, icoon en rand toegevoegd aan de skin. Het artikel van League of Legends bevat twee video’s waarin zowel de oorspronkelijke Dark Cosmic Jhin als de nieuwe Dark Cosmic Erasure Jhin worden getoond. Hier zijn de verschillen in beide skins goed te zien.

Hoe is deze skin te bemachtigen in League of Legends?

Er zijn twee manieren om deze skin te verkrijgen:

1. Een Cosmic 2023 capsule openen en geluk hebben. Er is namelijk 1% kans dat je de skin hiermee verkrijgt.

2. 30 Cosmic 2023 capsules openen. Wanneer je na 29 capsules nog geen geluk hebt gehad, wordt de skin gegarandeerd aan je gegeven in de 30e capsule.

Na het aflopen van het Cosmic 2023 evenement zal het niet meer mogelijk zijn om de skin te verkrijgen. Echter, vanaf 2024 zal het wel weer mogelijk zijn om de skin te bemachtigen door middel van het omwisselen van skin shards. Dit geldt ook voor andere toekomstige Mythic Variant skins. Uiteindelijk zullen ze opnieuw verkrijgbaar zijn.

Het verkrijgen van de skin door middel van 30 Cosmic capsules zal 22.500 RP kosten, wat neerkomt op ongeveer 200 dollar of 160 euro. Hierdoor zijn spelers niet blij met de nieuwe skin. Andere spelers beweren dat de nieuwe skin niet bijzonder is en enkel een rode tint aan het kleurenpalet toevoegt.

All for a Dark Star Jhin Red Chroma 💀 pic.twitter.com/yJbQUrKMth — DemonDecidueye (@DemonDecidueye) August 16, 2023

