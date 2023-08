Cities: Skylines 2 – Updates over openbaar vervoer en vrachtverkeer

Eerder hebben we laten weten dat Cities: Skylines 2 op 24 oktober 2023 zal worden gelanceerd. Tot aan deze datum zal de ontwikkelaar geleidelijk nieuwe informatie onthullen over de game. Deze keer zijn er updates met betrekking tot het openbaar vervoer en het vrachtverkeer. Openbaar vervoer speelde een cruciale rol in het oorspronkelijke spel, en zoals blijkt uit recente updates, zal dit niet anders zijn in Cities: Skylines 2.

Land- en spoorvervoer

De eerste transportmiddelen die spelers kunnen vrijspelen in Cities: Skylines 2, zijn bussen en taxi’s. Taxi’s zijn een meer geformaliseerde vervoersoptie, terwijl bussen worden aangeprezen als de meest goedkoopste vorm van openbaar vervoer. Bovendien is er een nieuwe, verbeterde gebruikersinterface onthuld voor bussen en al het andere openbaar vervoer. Deze interface lijkt veel overzichtelijker en gemakkelijker te lezen zijn dan voorheen.

Vervolgens krijgen spelers toegang tot treinen, trams en metro’s. Deze stap brengt enkele opvallende veranderingen met zich mee. De treinrails hebben een realistischer uiterlijk gekregen. Ook lijkt de omvang van treinstations zich aan te passen aan de grootte van de stad. Spelers kunnen trams ook moeiteloos aanleggen door bestaande wegen eenvoudig te upgraden. Metro’s hebben misschien wel de grootste veranderingen gekregen. Zij kunnen nu ook bovengronds opereren. Dit is een grote verandering ten opzichte van Cities: Skylines 1, waar metro’s onzichtbaar waren voor spelers aangezien deze alleen ondergronds waren. Het is nog onduidelijk of treinen en metro’s dezelfde spoorbanen kunnen delen.

Nu dat het bekend is dat je in Cities: Skylines 2 kunt handelen met andere steden wordt het belang van vrachtverkeer nog groter. Treinen zullen nu realistischer vracht vervoeren met treinvrachthubs die ook fungeren als containeropslag. Deze ontwikkeling wijst mogelijk op een groter belang van balanceren tussen import- en exportopslag, waarbij de dynamiek van zeecontainers een cruciale rol kan spelen. Ook werd erop gewezen dat vrachtschepen, die terugkeren in Cities: Skylines 2, containers met een veel grotere capaciteit kunnen vervoeren dan treinen en dit kunnen doen tegen lagere kosten per container. Dit benadrukt opnieuw de toenemende complexiteit en realisme die Cities: Skylines 2 biedt.

Lucht- en watertransport

Naast het land- en spoorvervoer, zijn er ook lucht- en watertransportopties beschikbaar. Watertransport vereist natuurlijk een haven en toegang tot zeewegen, terwijl luchttransport alleen afhankelijk is van een luchthaven. Wel moet worden opgemerkt dat luchthavens aanzienlijke ruimte innemen en hoewel ze de snelste routes bieden voor personen en goederen, toch beperkte capaciteit hebben. In het filmpje van de ontwikkelaars is ook een helikopterlandingsplaats te zien bij het vliegveld. Hierover hebben de ontwikkelaars niets gezegd, dus ik ben erg benieuwd of deze mogelijkheid (wellicht in de toekomst) ook beschikbaar zal zijn. Verder waren er geen grote veranderingen zichtbaar. Wat ik persoonlijk interessant vind is de toevoeging van hoogtebeperkingen voor gebouwen rondom de luchthaven. Dit draagt bij aan een realistischere spelervaring en voorkomt dat vliegtuigen door gebouwen vliegen, zoals soms het geval was in Cities: Skylines 1.

