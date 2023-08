Preview: Quadroids

Tijdens Gamescom komen wij met veel games en developers in aanraking. Dit artikel gaat over de game Quadroids, een spel ontwikkeld met mechanics die ik zelf nog niet eerder had bedacht.

Quadroids is een spel met een uniek idee. Je hebt personages die je van de ene naar de andere kant moet brengen. Jouw scherm is in vier delen gedeeld en je kunt springen. Het grappige is bij deze game dat elke hoek van het scherm een andere spring knop heeft. Waar bij veel games het natuurlijk zo is dat springen gewoon een vaste knop is. Toen ik dit speelde was dit gelijk even wennen, in de goede zin. Je hersenen krijgen echt even het gevoel dat dit iets is wat niet hoort en zich dan moet aanpassen.

Opnieuw, opnieuw en opnieuw

Toen ik vroeg aan de ontwikkelaar wat het idee was achter de game kreeg ik een vrij simpel antwoord. Dood gaan en opnieuw proberen. Ik beschreef mijn tijd met de game een beetje als het leren van een Dark Souls boss. Op een moment heb je meerdere poppetjes in hoeken van het scherm en die moet je samen laten werken om tot de finish te komen. Dit zet je gelijk aan het denken, je gaat patronen zoeken en herkennen en daarbij heeft natuurlijk ook elke hoek een unieke knop voor het springen, houdt hier rekening mee wanneer de poppetjes van de ene naar de andere helft gaan! Gaande weg leer je het level (hopelijk) en komt je zo naar het einde toe.

Mijn kijk erop

De game daagde mij uit op een manier te spelen welk ik al een tijd niet had gedaan door mechanics toe te voegen waar ik zelf niet aan zou denken. Het idee is vanaf game design opzicht ook erg creatief en kan ik niets meer dan respect voor hebben. Ik hoop dan ook dat jullie de game van ontwikkelaar Blue Loop een kans zullen geven. Het spel is makkelijk op te pakken. Een releasedatum voor de game is er nog niet maar wanneer deze komt zul je dit natuurlijk lezen op onze website! Wel is de Steam pagina al te bekijken.