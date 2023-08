Preview: One More Gate: A Wakfu Legend

Wij waren afgelopen week op Gamescom en dat betekend dat wij de kans kregen om veel games te spelen en met developers te praten. Ik kreeg de kans om One More Gate: A Wakfu Legend te spelen!

One More Gate: A Wakfu Legend is precies waar Gamescom voor mij om gaat. Een game waar ik zelf nog niet van had gehoord. Als je dan aan komt om het spel te spelen blij verrast wordt door hoe fijn het speelt. Wat gelijk op valt is de art style. Elke wereld heeft verschillende thema’s maar heeft wel altijd dat zachte erin wat het heel erg leuk om naar te kijken maakt.

One More Gate: A Wakfu Legend is een deckbuilder game waar jij verschillende kaarten kan kopen, upgraden in een centrale hub voor je op weg gaat naar het level. In deze hub kun je met verschillende karakters praten en interacties doen.

Wanneer je dan eenmaal wat aanpassingen aan jouw deck hebt gedaan kun je op pad naar het level. Binnen het level kom je verschillende vijanden tegen en is het aan jouw en de kaarten die jij bij je hebt om door het level te geraken. Je hebt verschillende mogelijkheden om door het level te geraken. Zo is geen enkele run hetzelfde! Ankama, de makers van de game hebben goed nagedacht hoe ze dit spel zo compleet mogelijk kunnen maken.

Een tv show

Tijdens mijn bezoek kreeg ik ook een les over de grote historie die de serie al heeft. Zo schijnt er zelfs een tv serie te zijn genaamd Wakfu: The Animated Series. De serie is zelfs op Netflix uitgekomen! Ook is er voor deze game een Wakfu MMO uitgebracht. Wakfu is dus een belangrijk onderdeel voor de maker Ankama en dat is te zien aan de liefde die One More Gate: A Wakfu Legend heeft gekregen. Ook is dit terug te horen in de presentatie.

Early Access

De game is op dit moment al even uit in Early Access, goed nieuws dus als jij de game al wilt spelen en wilt bijdragen wanneer de game uiteindelijk uit gaat komen. In de demo die ik mocht spelen kwam ik geen fouten tegen maar de developers willen graag samen met de fans van de serie kijken hoe zij het perfecte product kunnen neerzetten. Ook is er een roadmap uitgegeven voor de game waarin je kunt zien wat nog gaat toegevoegd worden de aankomende tijd.

Expedition mode

Tijdens de demo heb ik alleen een stuk uit het verhaal gespeeld. Toch is mij uitgelegd dat voor de mensen die al lang met deze serie verbonden zijn er een expedition mode gaat uitkomen. Deze mode heeft mini dungeons met nieuwe enemies welk elke keer anders zijn. Dit maakt het voor fans van deck building games dus ideaal want er is geen vast patroon om te winnen. Elk potje is anders!

Mijn eigen impressie

Voor een game waar ik van tevoren niet veel van wist werd ik meegenomen door de positiviteit van de ontwikkelaar en de art style van de game smaakt dit zeker naar meer. De vijanden gaven een leuke uitdaging in de korte tijd dat ik met de game speelde en liet mij vooral nadenken over hoe ik mijn deck zou willen bouwen. Vooral ben ik erg benieuwd naar de verschillende personages die je tegen kan komen in de game en hoe die bij gaan dragen aan het uiteindelijke verhaal! De game is vanaf nu te koop. Wil jij deze game ook spelen? Laat het ons weten in de comments!