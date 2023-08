Preview: Detained: Too Good For School

Op gamescom waren weer veel verschillende studios aanwezig uit verschillende landen. Thermite Games uit China was er natuurlijk ook met hun nieuwe game Detained: Too Good For School.

In Detained: Too Good For School speel je als een rebelse schoolmeid die net is vrijgelaten na een half jaar in jeugd detentie te hebben gezeten. In de dichtbevolkte metropool van Swinster City strijd jij en je gang voor gerechtigheid. Word de redder van de stad, of sluit je aan bij de criminele onderwereld en verklaar de oorlog aan wet en orde.

Nadat je bent vrijgelaten uit jeugd detentie, ga je op een gevaarlijke missie om de moord op je broer te wreken. Tijdens je avontuur zul je een aantal kameraden maar ook krachtige vijanden ontmoeten. Terwijl je een vervallen stedelijke jungle verkent die wordt geregeerd door bendes die jou allemaal het ergste wensen, zul je je vaardigheden en uitrusting moeten aanpassen om een baan te meppen door jou tegenstanders.

De game combineert een indrukwekkend verhaal samen met de retro beat-em-up stijl. Het combatsysteem in deze game voelt echt als een retro fighter aan, denk hierbij aan Streets of Rage of Final Fight, gecombineert met nieuwe aspecten zoals een uitgebreid inventory scherm.

Elke keer is het anders

Ervaar een meeslepend verhaal met meerdere vertakkende paden die je in staat stellen je eigen lot te kiezen. Overwin uitdagingen op de manier die jij geschikt vindt, maar weet dat je acties blijvende gevolgen zullen hebben voor de wereld om je heen. Zal je vechten voor de onderdrukten en orde herstellen in het afbrokkelende Swinster City, of sluit je je aan bij de schurken en baan je je een weg naar de top van een crimineel rijk? Meer dan een dozijn verschillende eindes wachten op je!

Iedere playthrough is dus vrijwel uniek waar bij acties die jij neemt een rol spelen in het verhaal. Een gemiddelde playthrough van één storyline is pakweg 10 uur. Met een flinke lading aan verschillende eindes heb je dus wel makkelijk honderd uur aan gameplay in Detained: Too Good For School. Ga jij alle mogelijke eindes ontdekken of leg jij een eed af bij het goede/kwade?

Backstory

Thermite Games is ontstaan door een paar gepassioneerde gamers uit Beijing, China. Door veel games gespeeld te hebben en vakkundig geschoold te zijn, hebben zij Thermite Games opgericht om hun visie op bepaalde games door te kunnen zetten. Natuurlijk is dit ook gebeurd bij Detained: Too Good For School.

De game ging oorspronkelijk van start als een Kickstarter waarbij men niet zeker wist of het een succes ging worden. Toch bleek het doel dat gesteld werd binnen 24 uur behaald te worden door mensen die enthousiast waren over het concept. Als dankjewel naar de community heeft Thermite Games een aantal backers in hun game gezet als NPC. Hoe vet is dat?

Momenteel is de game nog flink in ontwikkeling door een groep van vier personen in het hoofdkwartier in Beijing. Het spel is dan ook nog niet uit maar zal hopelijk in Q1 of Q2 van 2024 verschijnen als Early Access via Steam Greenlight.

Detained: Too Good For School zal uiteindelijk beschikbaar worden voor de volgende platforms: Xbox Series X | S, Playstation 5, PC, Steamdeck én Nintendo Switch.