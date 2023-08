Preview: HYENAS op Gamescom 2023

Tijdens Gamescom 2023 mochten we opnieuw langs SEGA om een blik te werpen op Hyenas. Waar we vorig jaar enkel een presentatie mochten zien, was de game tijdens het evenement in 2023 speelbaar. Zelfs voor het publiek!

Stiekem hebben we Hyenas al eens eerder gecheckt in de Alpha testfase, maar hier mochten we nog niets over delen. Gelukkig mogen we na Gamescom 2023 eindelijk zeggen wat we tot nu toe vinden van de game.

Hyenas is een Team-based Extraction shooter waarin je met je team van 3 unieke personages strijdt tegen meerdere andere teams van 3. Het speelveld is een groot galactisch winkelcentrum met vaste en dynamische ‘Zero G’ velden die de strategie en gameplay letterlijk naar een ander niveau tilt. Waar ieder personage een set heeft aan unieke aanvallen en wapens, zien ze er ook nog eens anders uit. En ontgrendel je al spelend cosmetische aanpassingen voor de unieke personages. Zo is er één personage die bijna letterlijk de huid van Sonic over zijn pantser heeft getrokken. Gotta Go Fast?

In Hyenas is het ’t doel om voor een bepaald aantal waarde aan spullen uit het winkelcentrum te ontvreemden. De spullen die je voor ogen hebt zijn relieken uit de ‘oudheid’. Hyenas speelt zich even in de toekomst af, dus de relieken bestaan bijvoorbeeld uit een grote speelpop van niemand minder dan.. Sonic! Deze unieke relieken liggen niet zomaar voor het oprapen. Je moet kluizen openbreken waarachter je dus zo’n reliek kunt vinden. Maar achter de deur van zo’n kluis liggen ook granaatobjecten en aanvullers voor je schild of levenspunten. Dat is maar goed ook, want zodra je een klus probeert open te breken, word jouw team overspoeld met computergestuurde bewakers. Daarnaast loop je ook het risico dat een ander team je in de gaten houdt.

Nog niet gewonnen!

Eenmaal die Sonic pop uit de kluis, is het spel nog niet voorbij. Ik zei al dat je voor een bepaald aantal waarde aan spullen moet hebben om te kunnen ontsnappen. Tijdens de Gamescom demo moesten we 3 kluizen openbreken voordat we genoeg hadden gestolen om te ontsnappen. Nogmaals, kan je gedurende de hele wedstrijd belaagd worden door een ander team. Want andere teams hebben precies dezelfde missie als jij. De kans dat je andere teams tegenkomt is dan ook groot. Je speelt met 15 personen in één map, waarbij dus 5 teams en er maar één kan winnen. Als je een andere speler afschiet die een reliek draagt, dan mag jij deze oppakken voor je eigen team.

Met genoeg relieken is het dus tijd om te ontsnappen. De plek waar je ‘extract’ is iedere ronde willekeurig. Deze plek wordt ook pas gemarkeerd zodra je genoeg waarde in je rugzak hebt zitten. Het lastige is dat zodra jij weet waar je moet ontsnappen, de andere teams ook te zien krijgen waar je moet ontsnappen. En ze krijgen direct een seintje dat er een team is met genoeg buit, die zijn weg baant naar het ontsnappingspunt. Met andere woorden: zodra je gaat ontsnappen, word je hoogstwaarschijnlijk tegengehouden.

Onze indruk

Hyenas is een spannende shooter. De game speelt enorm lekker en vloeiend. De besturing is fijn en de combat is om door een geelgoud ringetje te halen. Ongetwijfeld een sleeper-hit van SEGA die veel meer aandacht verdient dan het tot nu toe heeft gekregen. Gelukkig krijgt de game binnenkort meer aandacht. Want vanaf 31 augustus begint de Closed Beta op PC via Steam. Je kunt je via de Steam-pagina opgeven voor de beta. Mijn advies is dan ook om dit zeker te doen. Want tot nu toe zijn wij enorm onder de indruk van deze shooter!