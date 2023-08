Preview: Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered

Huh? Wat lees ik nu? Een preview over Turok 3 in 2023? Die game is toch al 23 jaar oud? Ja, dat klopt helemaal. Turok 3 is inmiddels al 23 jaar oud. De 3D First Person Shooter die verscheen op de Nintendo 64 is terug en maakt de Turok trilogie compleet op moderne consoles.

Tijdens Gamescom 2023 mochten we langs Nightdive Studios, die ons aan de slag lieten gaan met een level uit Turok 3 Remastered. De game staat gepland voor release op 14 november 2023 en verschijnt op PC via Steam, Xbox One, Series S|X, Nintendo Switch en PlayStation 4|5. De game speelt heerlijk weg met moderne besturing en ziet er daarnaast ook nog eens scherper en gelikter uit door de KEX Engine waarin de game draait in 120FPS tot 4K resolutie. Eerder maakte dezelfde studio al remasters van Turok en Turok 2, dus het is geen onbekend territorium. Deze expertise straalt de ontwikkelaar dan ook uit tijdens de demo.

Alhoewel Turok 3 niet de meest geliefde titel is uit de franchise en het feit dat deze enkel op de N64 verscheen iets vóór de release van de Gamecube heeft de game niet ten goede gedaan. Voor zijn tijd introduceerde Turok 3 interessante mechanics zoals verschillende protagonisten die unieke paden bewandelen. Het is jammer dat deze titel dan ook niet zo succesvol is geweest als dat het zou kunnen zijn. Een tweede kans wordt ons geboden door Nightdive en ik hou maar al te graag van retro-games.

Dag en nacht

Alhoewel je duidelijk ziet dat het een oude game is, is hij er met de jaren wel op vooruit gegaan. Onder andere de veel betere belichting heeft een groot effect op hoe de game oogt. Ook de moderne besturing veranderd de complete feel van de game waardoor het lijkt alsof je een neoretro game aan het spelen bent, wat denk ik exact het doel is geweest van de developers. Niet de oorspronkelijke visie verliezen, maar het nét wat beter maken voor de huidige markt.

Tot zo ver

Voor nu zijn we vrij content met wat we hebben gezien. Uiteraard moet de volledige versie nog bewijzen een waardevolle toevoeging te zijn in de huidige markt. Ik heb daar wel vertrouwen in. Het is geen next-gen seller, maar een typische retro-remaster bedoeld voor een specifiek publiek, waar het de juiste snaren lijkt te raken. Ook voor iedereen die de originele game niet heeft kunnen spelen is dit een mooie kans om dat te doen. Er is nog geen prijs bekend voor de titel, maar deel 1 en 2 zijn per stuk voor €19,99 verkrijgbaar via Steam of voor €29,99 in een bundel. Waarschijnlijk verschijnt Turok 3 dan ook met een soort zelfde prijskaartje waarbij je met korting de volledige trilogie kunt kopen.