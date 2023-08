Preview: Persona 5 Tactica

Ken je dat gevoel, dat gevoel van thuis komen na lang weggeweest zijn? Het maakt niet uit hoe veel plezier je elders hebt gehad, there is no place like home! Dat gevoel, dat kregen wij toen we Persona 5 Tactica achter gesloten deuren mochten spelen op Gamescom 2023!

Persona 5 is middels bekend als top 3 game van een aantal redactieleden. Dus, dat we een tactische variant met dezelfde personages, sfeerbeleving en muziek mogen spelen, is zeer zeker een top kans. Daar zaten we dan, chocoladecroissant op de vuist en bij Sega het hokje in. Computer aan, controller insteken, spel opstarten en daar was het titelscherm in al haar rode glorie. Vanaf die seconde was het net als thuis komen.

Persona 5 Tactica is de Mario + Rabbids van Atlus, met de cast van, je raad het al: Persona 5! Na de vorige spin-off, Strikers (of Scramble), wisten we al vrij snel dat de bekende cast versterkt zou worden met een nieuw personage. Het is een volledig nieuw verhaal voor de Phantom Thieves, wanneer ze zich samen met Erina bevinden in een nieuwe wereld met nieuwe vijanden. Echter ga je dit keer niet de strijd aan zoals je dat gewend bent, het is namelijk een tactische titel.

De gameplay daarin is lekker X-COM geïnspireerd en het werkt net iets ‘simpeler’. Het is de juiste positie aannemen en rake klappen uitdelen. Natuurlijk is de bekende 1 MORE! er ook gewoon, exploiteer je vijand en misschien mag je nog een keer je Persona gebruiken. Daarnaast kan je door goede positionering ook all-out-attacks triggeren met je team, waar uiteraard een coole cinematic aan vast zit. Het enige dat ik tijdens de 30 minuten speeltijd jammer vond, is dat ook in deze game de movement controls een beetje lomp aanvoelen, lijkt wel een blijvend thema in Persona games. De nieuwe muziek klinkt heerlijk en ook de originele stemacteurs zijn volle poele aanwezig. Character designs zijn cool, alleen soms lijken ze een beetje unfinished.

Al met al maakte de 30 minuten speeltijd me enorm enthousiast voor de volledige game, die op 17 november 2023 nog zal verschijnen. Heb jij er zin in? Laat het ons weten op Facebook!