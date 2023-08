Preview: Endless Dungeon

Net zoals vorig jaar bracht SEGA hun rogue-lite tower defense game Endless Dungeon ook weer mee. Natuurlijk zijn wij even langs gegaan om te kijken naar de voortgang!

Endless Dungeon zal binnenkort beschikbaar worden voor iedereen. Ontwikkeld door Amplitude Studios en uitgegeven door SEGA gaan we veel speel plezier binnenkort beleven met deze game.

Vorig jaar hebben wij Endless Dungeon ook al bekeken op gamescom, echter was dit een hele vroege build van het spel. Gedurende afgelopen jaar zijn er meerdere OpenDev’s geweest, ook wel bekend als Closed Playtests.

SEGA had dit jaar op gamescom de laatste build bij zich. Zo hebben wij een aantal nieuwe aspecten gezien van gameplay.

Gameplay

Tijdens de speelsessie hebben wij een vernieuwde tutorial mode gekregen, zowel als dit keer een co-op multiplayer missie.

Bij de co-op missie hebben we dit keer ook een “Character Selection Screen” gezien, hieruit konden we kiezen uit 8 verschillende heroes. Natuurlijk kan ieder karakter slechts één keer gekozen worden om het spel te balanceren.

Eenmaal in de game, gaat een missie hetzelfde eraan toe als je het in je eentje zou spelen. Deuren openen, resources vinden, turrets bouwen en verdedigen. Echter bij de multiplayer modus ben je niet alleen, je moet dus alles goed bespreken met je party. Van resources tot en met strategische aanpak dien je dus te overleggen met je team.

Ook zagen we dit keer nieuwe monsters. Vorig jaar hebben we alleen de insect-like monsters gezien. Deze keer heeft het kwaad zich uitgebreid met vijanden in de vorm van robots. Deze hebben verschillende soorten en komen in een grote golf op je af gestormd. Zo sta je dus in iedere kamer te bibberen op die knietjes tegen welke monsters je nu moet verslaan.

Endless Dungeon is beschikbaar vanaf 19 oktober 2023 voor de volgende platforms: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Android, Microsoft Windows, Xbox Series X + Series S, Xbox One.