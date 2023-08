Preview: Star Wars – Dark Forces Remastered

Nightdive Studios is hard aan het werk om oude klassiekers nieuw leven in te blazen. Waar we gister al een blik worpen op Turok 3 Remastered, geven we vandaag een eerste indruk op Star Wars Dark Forces. Ook deze hebben we gespeeld tijdens ons bezoek aan Nightdive tijdens Gamescom 2023.

Star Wars Dark Forces verscheen oorspronkelijk in 1995 op MS-DOS en Macintosh. In 1996 verscheen de game ook voor de eerste PlayStation. Het is een typisch gevalletje ‘3D’ shooter van zijn tijd in dezelfde geest als de eerste DOOM, Wolfenstein en Quake. De game heeft een eigen verhaal die zich afspeelt na de eerste film. In deze game speel je als Kyle Katarn de hoofdrol terwijl je als huurling werkt voor de Rebel Alliance. De Rebel Alliance heeft ontdekt dat de Galactic Empire werkt aan een geheim Dark Trooper project. Zoals we allemaal wel weten uit typische 1990-2000 fashion is een ‘Dark’ variant van iets per definitie evil en sterker dan waar het op gebaseerd is.

Onze preview

We mochten aan de slag met één level uit de volledige game. We kregen daarnaast ook een eerste glimp op de vernieuwde cutscenes. Je kunt tijdens het spelen switchen tussen de oude look en nieuwe look. Vaak herinner je je games veel mooier dan dat ze daadwerkelijk waren. In Dark Forces kun je de verschillen goed zien doormiddel van een druk op de knop. Dit kan je een beetje vergelijken met de Master Chief Collection op Xbox, alhoewel het verschil in Dark Forces niet zo drastisch is.

Iets wat je niet kunt switchen tussen oud en nieuw zijn de cutscenes. Alle cutscenes zijn volledig opnieuw gemaakt in een andere stijl die meer passen bij een comic dan bij pixelkunst. Daarbij zien ze er gelikt uit en laten ze de game iets moderner aanvoelen. Ook de besturing is gemoderniseerd waardoor je nu ook omhoog en omlaag kunt kijken. Dit kon in de originele titel natuurlijk niet. Pas zodra de ontwikkelaar het benoemde realiseerde ik me het. Zo zie je maar hoe je herinnering van een bepaalde game soms vertekend is.

Het spel draait daarnaast ook hartstikke soepel op een midrange laptopje. Zodra de game verschijnt voor PC, Xbox One, Series S|X, Nintendo Switch en PlayStation 4|5 speel je tot 120FPS met ondersteuning tot 4K resolutie. Star Wars Dark Forces is volledig opnieuw gemaakt in de bekende KEX Engine waar zo goed als alle remasters van Nightdive in ontwikkelt zijn.

Aangezien Dark Forces bijna 30 jaar oud is en het een uniek verhaal verteld in het Star Wars universum hebben velen deze gemist. De remaster is dan ook een uitgerekende kans om dit verhaal (opnieuw) te ervaren met een beetje modernisering voor het speelgemak.