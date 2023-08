Preview: Earthless

Deze Gamescom was voor ondergetekende het moment om met veel nieuwe soorten games in aanraking te komen. Waar ik vroeger vooral veel FIFA en Call of Duty speelde probeer ik dit veel meer uit te breiden laatste jaren. Eartless is een goeie instapper in weer een compleet nieuw genre.

Wat is het

Earthless is een 1 (2 spelers met early access launch) strategische deck builder game met rogue elementen. Gemaakt door Blackbird Interactive en uitgegeven door Team17 Digital. Eartless kent een sci-fi verhaal waar verlies, hoop en de mensheid op de proef wordt gesteld na de uitbranding van de zon.

Grid systeem, dynamisch

Jij speelt om de mensheid weer een kans te geven. En probeert hierbij een team samen te stellen om vijanden te verslaan. Je kunt verschillende missies doen in het spel. Deze missies zijn elke playthrough anders! Soms kan het zijn dat je moet vechten maar het kan ook zijn dat je missies moet spelen waar verschillende keuzes gemaakt moeten worden in het verhaal. Tijdens het spelen is kun jij met jouw deck aan kaarten de strijdt aan gaan. Wat hier op valt is dat je van tevoren weet wat er gebeurd na de zet. Hier kun je dus strategisch op in spelen en maakt het spel ook erg dynamisch!

Kaarten

Voor mij zijn dit soort games aardig nieuw. En ik ben persoonlijk ook geen held in het beheren van decks en inventories. Earthless heeft als voordeel heel erg goed uit te leggen wat elke kaart doet. Zoals in de afbeelding boven je zie je de attack kaarten in rood en zie je ook precies wat de damage doet. Bijkomend voordeel is dat als je eenmaal in combat zit dat je ziet hoeveel damage het doet en ook hoeveel jij gaat krijgen. Zo kun je dus slim op de grid verplaatsen.

Upgraden, recyclen en craften

Het spel gaat zo diep dat je in de levels verschillende items kunt krijgen waarmee jij kaarten ook weer kunt upgraden. Mocht je nou kaarten eruit willen gooien kun jij deze ook weer recyclen en je kunt zelfs geheel nieuwe items craften. Er zit geen limiet op het aantal kaarten. Wat betekend dat je jouw deck zo groot of klein kan maken zoals jij zelf wilt. Erg fijn heb ik mij laten vertellen voor de verschillende plannen die spelers trekken. Er zijn meer dan 75 kaarten ( en meer op komst) dus er is genoeg variatie om te gebruiken in de game.

Mijn begin in het genre

Ik heb dus helemaal niet veel games zoals dit gespeeld. Toen ik wat voorbeelden gaf kwam ik niet verder dan Marvel Snap en Demeo. En tijdens de demo werd gelijk de kracht van het spel duidelijk. Voor mensen deze games al langer spelen is er een gezonde uitdaging. Voor mensen zoals mij is het spel makkelijk te leren door de vele informatie. Gaat dan alles gelijk goed? Nee, ik maakte in het laatste level een fout welk ervoor zorgde dat ik niet de finish haalde. Maar het geeft wel aan dat de game voor iedereen te spelen is. Laat je dus zeker niet vrezen als je nog niet eerder een game zoals dit hebt gespeeld. Deze game kan een goed instap punt zijn.

Character will remember that

Het leuke aan dit spel voor mij persoonlijk was het momentum systeem dat erin zit. Als leider van het schip moet je soms keuzes maken welk voor een beter moreel kan zorgen voor sommige karakters. Maar daardoor weer impact hebben op andere binnen jouw crew. Wil jij iedereen te vriend houden? Of sla jij je eigen weg? Het kan eigenlijk allebei in de game. Deze vrijheid zien we steeds meer in games en kan ik eigenlijk alleen maar heel blij van worden.

Co-op

Als ik eerlijk ben ging mijn gedachte gelijk racen toen verteld werd dat co-op tijdens de early access van Earthless eraan kwam. Een spel dat geen playthrough hetzelfde is geeft natuurlijk elk veel mogelijkheden op zichzelf. Maar als je dit nu ook allemaal met een vriend kan beleven? Dan heb je een erg complete game te pakken.

Eigen mening

Ging alles goed tijdens mijn speeltijd? Nee. Maar dat lag meer aan mij dan de game. Het spel neemt je erg goed bij de hand en laat je nadenken voor je de zet doet. Grafisch is het een hele fijne game om naar te kijken en met de dynamische systemen zoals de levels en het moreel geeft dit veel ruimte op het spel opnieuw te spelen. Een echte winnaar dus als en wij kunnen niet wachten tot Earthless uit komt in begin 2024.