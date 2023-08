Gamescom 2023: EPOS brengt Xbox headsets

Gamescom 2022 luidde voor ons een nieuw tijdperk in, waarin we ook meer ruimte namen om te kijken naar hardware. Eén van de namen waar we al snel naar keken is EPOS, voorheen bekend als volledig onderdeel van Sennheiser. We spraken vorig jaar over BrainAdapt en hoe dit de toekomst van geluid voor gamers gaat zijn, nu zien we die vruchten afwerpen in echte producten, waaronder 2 Xbox headsets!

Om te beginnen met een update over BrainAdapt, een onderzoek naar de toekomst van geluidservaring. Wat EPOS hier probeert, is geluid een passieve ervaring te maken, iets waar je niet op hoeft te letten, maar dat natuurlijk en vanzelf gaat. Dit zou ervoor moeten zorgen dat jij als gamer de focus veel meer kan leggen op wat je ziet, in plaats van wat je hoort. EPOS is middels al een tijdje bezig met testruns en gaat het daadwerkelijk uitrollen in een aantal fysieke producten.

“Een langdurige blootstelling aan geluid dat niet zuiver is, veroorzaakt mentale moeheid. Wij, bij EPOS, proberen geluid zo natuurlijk te maken zodat de consument niet hoeft na te denken waar het geluid vandaan komt. BrainAdapt zorgt ervoor dat lange gaming sessies aangenaam worden”.

Tijdens de test kwamen de audiotechnici erachter dat gebruikers van EPOS producten tot wel 300ms sneller reageerden op wat er gebeurd on-screen. Maar, waar ze echt trots op waren dit keer, zijn de 2 nieuwe Xbox headsets:

De gesloten H3 Xbox Edition

De H3 Xbox Edition is een closed acoustics headset. Dit houdt grotendeels in dat geluid van buitenaf volledig kan worden buitengesloten, zodat jij als gamer je volledig kan focussen op wat telt: De game! De headset is qua software en drivers volledig ingestoken op Xbox, maar uiteraard compatibel met alle andere meuk! EPOS legt hierbij de focus op bedrade headsets, omdat deze zorgen voor het beste geluid en geen vertragingen.

De open H6PRO Xbox Edition

EPOS’ Hi-fi gaming headset, de H6PRO, krijgt ook een Xbox variant. Deze headset krijgt de nieuwste drivers voor een cinematische ervaring, evenals hun top-tier microfoon. Die microfoon zit vast met een magneet en is makkelijk los te klikken of vast te zetten. Laten we ook niet de ideale “flip-to-mute” functie niet vergeten. Vergeet het mute knopje, gewoon simpelweg je microfoon omhoog klikken en hij is gemute! Door twee robuuste scharnieren, heeft deze headset veel wendbaarheid en zit deze op ieder hoofd comfortabel, voor uren one ende. Door de open acoustic, wordt niet al het geluid van buitenaf afgesloten, en krijgt de interne speaker meer ruimte om te bewegen. Hierdoor klinkt het geluid een stuk natuurlijker en gedetailleerder dan een gesloten headset. Wij hebben de headset uitbundig bekene en waren beiden verbaasd door de kwaliteit en comfort die deze met zich meebrengt. Ook de H6PRO is in de basis een bekabelde headset, om te zorgen dat BrainAdapt haar werk kan doen!

En nu?

EPOS is druk bezig met vervolgstadia van hun onderzoeken, zodat producten softwarematig verbeterd kunnen worden en zodat nieuwe hardware nog sterker op de markt komt. Wij zijn benieuwd naar wat EPOS ons volgend jaar te vertellen heeft, evenals het uitproberen van de nieuwe producten.