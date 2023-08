Preview: Lies of P

Waarschijnlijk de laatste preview voor Lies of P of intheGame.nl. Waar we vorig jaar al aan de slag gingen met de game op Gamescom en mochten opnemen, was het dit keer een iets meer gesloten preview sessie. Geen opnames, geen camera, maar wél heel veel gameplay!

Lies of P is dé Soulslike waar iedereen naar uit kijkt. De game met een overduidelijke Pinokkio thema met sterke invloeden van Bloodborne was speelbaar tijdens Gamescom 2023 achter gesloten deuren. Een versie van de game die duidelijk meer is opgepoetst met alle toeters en bellen die je verwacht zo’n maandje voor de release.

Met iets minder dan een uur lukte het om een tweetal mini-bazen te verslinden. Ook hebben we gebruik gemaakt van een breed arsenaal aan verschillende wapens. Van een enorm zware bijl-hamer tot het klassiek kromme zwaard. Lies of P biedt enorm veel mogelijkheden om de gameplay aan te passen naar je eigen stijl. Hierdoor voelt de game al snel erg Souls-y aan waarin je eigen build een grote invloed heeft op hoe je het spel speelt.

Rosa Isabelle Street

Het overgrote deel van de game speelde zich voor mij af in Rosa Isabelle Street. Een traditioneel gangenstelsel van steegjes, gebouwen, gesloten deuren en ambushes. Het voelt een beetje als thuiskomen in een alternatieve versie van Yharnam uit Bloodborne. In plaats van weerwolven en dorpelingen met fakkels zijn de marionetten je vijand in deze game. Deze verschijnen dan ook in verschillende vormen en maten. Sommigen zijn zelfs stationary en komen niet achter je aan, maar bombarderen je van een afstandje met bommetjes. Heel flauw.

Gelukkig heeft onze marionet ook een heel arsenaal ter beschikking om af te rekenen met de verschillende soorten vijanden. Er zijn een hele hoop verschillende wapens in Lies of P, die je vermoedelijk stuk voor stuk op een of andere manier moet vinden of ontgrendelen. Voor ons gemak hadden we toegang tot alle, of bijna alle wapens in de demo. Hierbij heb je langzame en snelle wapens, maar ook wapens met unieke bonussen en effecten zoals Poison Damage. Je kunt dus ook hier je build op aanpassen.

In de demo zijn we twee bazen tegengekomen. Eentje in een soort van amfitheater. Hier moesten we vechten tegen een vrouw die snel was, maar helaas niet snel genoeg voor mijn zwaard. Deze mini-boss was niet al te moeilijk en had ook niet meer dan 1 poging nodig. Van de boss kregen we een masker die er cool uit zag, maar ik nog niet van weet of het impact heeft op de gameplay. Hier komen we in de review hoogstwaarschijnlijk op terug.

De tweede boss die we tegenkwamen verraste ons al gelijk met een grote bal vuur die hij van een berg naar beneden laat rollen. Ik kreeg direct een flashback naar de brug uit Bloodborne waar een soort gelijk scenario zich afspeelt. Opeens komt er een grote bal naar je toerollen en er is maar een kleine ruimte om aan je dood te ontsnappen. Uiteindelijk bleek deze grote bal de minste zorgen te zijn. Terwijl je de bossfight triggert zijn er namelijk ook een paar vervelende marionetten die met vuur spelen. Daar kunnen we niet zo goed tegen. Dus voordat de baas eindelijk naar je toe is gestrompeld, is het aan te raden om eerst af te rekenen met de kleintjes.

De tweede boss was een soort van dikke clown. Zijn attacks waren voornamelijk sloom en worden duidelijk van te voren aangegeven. Daarbij kan deze boss veel klappen incasseren. Je geduld wordt hier dus op de proef gesteld. Ontwijk tijdig, blokkeer, parry en wacht geduldig op het juiste moment om aan te vallen. Na een paar pogingen was ook deze boss verslagen en daarmee kwamen ook snel aan het einde van onze speeltijd. We konden verder, maar niet veel verder dan dit gevecht begon de tijd te dringen en moesten we ons haasten naar de volgende afspraak. Gamescom..

Tot zo ver

Dit is de derde keer dat ik Lies of P heb gespeeld en het wordt alleen maar beter. Hoe meer ik speel, hoe meer zin ik krijg om de game in zijn volledigheid in handen te hebben volgende maand. Het speelt heerlijk, ziet er goed uit en er zit nu al genoeg mysterie in om te ontrafelen. In een uur speeltijd al zoveel gezien dat ik verder wil ontdekken, maar helaas pas genoeg tijd voor heb zodra ik de hele game in handen heb. Lies of P wordt een gruwelijke Soulslike.