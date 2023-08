Preview: Resistor

Wij waren op Gamescom en dat betekend dat we heel veel games mochten spelen! Ik ben naar de demo geweest van Resistor en heb daar meer mogen horen over de game.

Het is het jaar 2060 en de leider schappen zoals we deze vandaag kennen zijn niet meer. Grote bedrijven hebben de macht. Binnen deze muren leven burgers een vredig leven, ver weg van de versplinterde communities die alles op alles moeten zetten om te overleven. Deze bedrijven houden elk jaar een race met als ultieme prijs een ticket om burger te kunnen worden. Een spel is geboren.

Tony Hawk met een interessante wereld

Toen ik vroeg aan de developers hoe je het best de game kon beschrijven kreeg ik ‘Tony Hawk’ te horen. Je raced in het spel wel maar het is veel belangrijker om vette stunts te doen en zo punten te krijgen. Daarnaast heeft het speel veel RPG elementen, vriendschappen en vijanden kan je opbouwen en de wereld reageert op jouw keuzes. Dit maakt het dat meerdere keren het spel spelen beloond gaat worden met verfrissende gebeurtenissen. Ondergetekende is erg fan van de Telltale games dus dit klonk mij als muziek in de oren!

Het is in de game ook mogelijk om een karakter te maken. Grappig was dat toen deze gemaakt werd er ook een kind karakter wordt gemaakt. Deze is geheel gegenereerd vanaf de keuzes die jij hebt gemaakt. Daarnaast kun je in de wereld veel outfits, auto onderdelen en meer vinden!

Dynamische relaties

Tijdens het spelen kun jij een raceteam bij elkaar maken. Elk met hun eigen relaties die jij moet onderhouden en waar het spel zich op aanpast. Erg interessant omdat je dus echt een ander verhaal kan krijgen dan andere spelers. Wanneer je meer zou winnen en beter zou worden is mij verteld dat mensen je zwart proberen te maken. Logisch natuurlijk, er is maar 1 ticket voor het ultieme burgerschap!

Eigen mening

Ik voelde zeker de Tony Hawk vibes die ik uit het PS1 tijdperk zo veel heb gespeeld. Het racen liep soepel ook al was ik zelf niet zo goed erin. De developer deed het even voor en dit zag er vloeiend en leuk uit. Je moet dus zeker wel oefenen! Wat ik interessant vind aan deze game is dat RPG wordt gemengd met racen. De karakters hebben een leuk design en de voice acting in cutscenes zag er heel erg fijn uit! Zeker een game om in de gaten te houden dus.

Resistor komt uit op Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X\S. Een release datum is nog niet gegeven maar wanneer de game komt zul je dat zeker hier lezen!