Preview: Total War: Pharaoh

Strategie en Total War zijn twee woorden die vaak bij elkaar worden gebruikt. Op Gamescom hebben wij de nieuwste game uit de serie kunnen spelen. Total War: Pharaoh!

Voor iemand die niet vaak dit soort genre spellen speelt was het even kijken waar hij aan begon toen het spel voor het eerst werd opgestart. We kregen van tevoren een demo waarin de fracties werden uitgelegd. Ook meer verteld werd over de game. Zo is combat een stuk realistischer gemaakt en zijn ook elementen toegevoegd zoals dynamisch weer om strategie nog belangrijker te maken!

Fracties

iedere fractie in de game heeft zijn verhaal en leiders welk jouw groep naar de overwinning moet lijden op het slachtveld. Dit alles is in het thema van de bronstijd, waarin lang een machtsstrijd werd gehouden voor wie de heerser werd van Egypte.

Gevechten

Voor mensen die deze games eerder hebben gespeeld denk ik dat dit een hele goeie gaat worden. De game loopt vloeiend door en hierdoor heb je veel grip op het slachtveld. Elke fractie heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en hierdoor kan je ook verschillende methodes toepassen om te winnen. Jij moet proberen om de leider van de vijand uit te schakelen door slim te positioneren. Zo kan je mensen met pijl en boog net achter de combat neerzetten voor een klein voordeel. Maar, pas op! Het kan natuurlijk dat de vijand jouw vanaf de zijkant probeert op te vangen. Wanneer eenheden zijn verslagen trekken deze zich terug. Tijdens de presentatie werd uitgelegd dat ook dit nu een stuk beter is geworden waardoor ze niet enkel weg rennen maar soms ook met schild naar achteren lopen.

Eigen mening

Het is erg lang geleden dat ik een spel heb gespeeld uit dit genre. We konden door drie levels heen spelen. Waar ik de eerste vrij makkelijk door kwam werd ik op de midden difficulty aardig verslagen. Maar in de volledige game kan je natuurlijk de uren maken om dit te leren. Wat mij vooral op valt is hoe grafisch mooi en soepel het loopt. Vaak zat ik in te zoomen op groepen die aan het vechten zijn en gewoon even te kijken hoe mooi het eruit zag. Door elementen toe te voegen als dynamisch weer lijkt het opeens alsof je overal op het veld keuzes moet maken. En deze keuzes er ook toe doen!

Op dit moment is Total War: Pharaoh gepland voor oktober van dit jaar en te spelen op een PC of MAC. Ga jij de strijdt aan in dit realistische strategie spel? Laat het ons weten!