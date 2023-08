Preview: Prince of Persia – The Lost Crown

Tijdens Gamescom 2023 zijn we heel even langs Ubisoft gegaan om aan de slag te gaan met de nieuwe Prince of Persia die begin 2024 moet verschijnen. Helaas hadden we niet heel erg lang de tijd, maar onze eerste indruk is in ieder geval positief.

Al sinds de aankondigingstrailer was ik enthousiast over de nieuwe Prince of Persia game. Veel fans zijn teleurgesteld over de nieuwe en meer fantasievolle setting van de franchise. Maar goed, voor de fans die meer gegronde Prince of Persia willen is er ten slotte Assassin’s Creed. Dat is waar Prince of Persia uiteindelijk in is geëvolueerd. De enige logische stap voor een nieuwe Prince of Persia is dan ook een iets fantasievollere setting met mystieke wezens en bovennatuurlijke krachten. En dat is precies wat Prince of Persia: The Lost Crown is.

Vóór ik naar Gamescom ging speelde ik Blasphemous 2 voor review. Ik zat dus al lekker in het ritme van de Metroidvania’s. Een prima follow-up dan tijdens onze meeting met Ubisoft.

Prince of Persia

We klimmen in de huid van Sargon die behoorlijk behendig door een een typische Metroidvania 2D map beweegt. Het oogt in een soort zelfde stijl als de meest recente 2D Rayman titels. Niet heel vreemd natuurlijk. The Lost Crown wordt ontwikkeld door Ubisoft Montpellier, dezelfde studio die verantwoordelijk is voor Raymand Legends en Origins. Als de Fransen ergens goed in zijn, is het wel croissantjes bakken en 2D Ubisoft games maken.

Naast dat het erg Rayman 2D oogt, speelt het ook zo, maar dan iets uitgebreider en gecompliceerder. Waar Rayman vooral bedoeld was als een 2D platformer die erg lineair is, is Prince of Persia: The Lost Crown meer een Metroidvania. Niet enkel van links naar rechts, maar ook van beneden naar boven en terug. Nieuwe paden openen met power-ups, valstrikken ontwijken en vooral ook het verslaan van hele taaie vijanden en sterke bazen. De game schuwt zich dan ook niet om ons gelijk kennis te laten maken met de wrede actie die snel op te pakken is, maar wat tijd vergt om er echt bekwaam mee om te gaan.

Met de beperkte tijd die ik had tot mijn volgende afspraak racete ik als het ware door de 2D wereld met de hoop dat ik zo snel mogelijk de baas van dit segment tegen kwam. Dat lukte. Het verslaan van het wezen? Dat is een ander verhaal.

Trucjes en handigheidjes

Iets wat we tijdens onze korte speelsessie bijna volledig negeerde was het zoeken naar handigheidjes en hulpmiddelen om onze reis te vereenvoudigen. Eén manier waarop je in Prince of Persia je speelstijl aanpast is doormiddel van hangertjes aan je ketting. Je hebt ruimte voor een aantal hangers en iedere hanger neemt een bepaald aantal vrije plekken in beslag. Hele sterker hangers kosten je 3 plekjes, terwijl een minder sterke er maar 1 kost, bijvoorbeeld. Ongetwijfeld ga je in je reis door deze 2D wereld veel meer hangertjes vinden die bepaalde aanvallen sterker maken, compleet veranderen, of andere bonussen met zich meebrengen. Zo gebruikte ik een hanger die luchtaanvallen aanzienlijk sterker maakt. Dit heeft goed geholpen om rake klappen uit te delen tegen de baas. Maar het was niet genoeg.

We beginnen het spel dan ook met maar één dosis om je levenspunten aan te vullen. Zeker niet ideaal. Genoeg om van checkpoint naar checkpoint te racen met een aantal vijanden onderweg. Lang niet genoeg om een niet bekwaam iemand het op te laten nemen tegen een baas die je skills op de proef stelt, na zo’n 30 minuten gameplay, op een lege maag met 4 uur slaap en 5 Red Bull. Ongetwijfeld ligt ergens in het level, waar we als een speer doorheen zijn gerend, een manier om meer levenspunten bij te vullen. Of een manier om je personage op wat voor wijze dan ook sterker te maken. Met de velen paden en splitsingen die we zijn tegengekomen, kan dat ook niet anders. Maar goed, dat antwoord moeten we je voor nu schuldig blijven, tot we weer eens een keertje aan de slag mogen met de game.

Brul Brul. Oeh eng!

De baas waar we snel door werden afgerekend is de Manticore. We zagen deze al eerder in de eerste gameplay trailers. Maar pas zodra je er met je kleine poppetje zelf voor staat, zie je pas hoe eng het beest is. Deze vliegende leeuw met een schorpioenen staart is van alle markten thuis. Kopstoten geven, bijten, gifstaart en dan durft hij ook nog eens te vliegen. En dat allemaal terwijl hij steeds bozer wordt naarmate hij minder HP overhoudt. We zijn tot de helft van zijn HP gekomen. Toen moesten we toch echt even met de staart tussen de benen de preview-kamer verlaten.

Tot zo ver

Ubisoft heeft nog een klein half jaartje te gaan tot Prince of Persia: The Lost Crown ons allemaal mag enthousiasmeren met nóg meer bazen. Maar voor nu ziet het er al best indrukwekkend uit. We hebben dan ook enorm veel zin om weer deze magische 2D wereld in te duiken. De Prins van Perzië (of spelen we hem niet?) heeft enorm veel trucjes in huis om af te rekenen met de slechterik, maar dan moet je wel even leren om er goed mee om te gaan. Dat lukte ons in een klein uurtje niet helemaal, maar we proberen het maar al te graag nog eens. Verder ziet het er super gelikt uit. De grafische stijl is onwijs vet en het speelt heel lekker en soepel. Ubisoft is er nog niet helemaal. Vooral tijdens het vechten met de baas merkte je dat hitboxen af en toe best verraderlijk kunnen zijn. Maar goed, de game staat ook nog een tijdje in de oven. Wij hebben vertrouwen.