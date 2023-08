League of Legends – Nieuwe champion, Briar!

Riot Games heeft de nieuwste Champion onthuld die binnenkort haar intrede zal maken in de wereld van League of Legends. Met de komst van Briar wordt een unieke en opvallende toevoeging gedaan aan het Champion aanbod van League of Legends!

League of Legends staat bekend om zijn diverse cast van Champions en gameplay-elementen, heeft Briar een ongekend kenmerk dat nog niet eerder is vertoond. Namelijk, deze nieuwe Champion kan een ongeëvenaarde uitbarsting van kracht ervaren, maar niet zonder consequenties: wanneer spelers deze krachtige staat ontketenen, kan de controle over haar verloren gaan. Briar, een vampier met meedogenloze aanvallen, kan haar woede inzetten om een enorme schade toe te brengen en zichzelf te genezen. Echter, wanneer ze volledig in de greep van haar razernij komt, kan alleen het matigen van haar kracht haar weer onder controle brengen.

Are you friend or food?🩸 pic.twitter.com/8L8U5mjmxu — League of Legends (@LeagueOfLegends) August 30, 2023

Briar’s aanvallen

Briar’s vechtstijl heeft allerlei vreemde eigenschappen. In tegenstellig tot andere Champions bezit ze geen normale healing. Ze kan enkel healen door haar aanvallen. Ze kan bloedingen veroorzaken met veel van haar aanvallen, wat haar de mogelijkheid geeft om zichzelf te genezen. Daarnaast kan ze ook burst healing krijgen door bepaalde abilities. Wat betreft haar abilities, is Briar volledig ontworpen als een dive-in Champion. Haar Q-ability is een point-and-click stun. Briar’s W-ability “Blood Frenzy” drijft haar naar de dichtstbijzijnde vijand, waarbij deze impuls niet kan worden gestopt, tenzij haar E-ability, die een huilende schreeuw ontketent, wordt ingezet. Tot slot geeft haar R-ability haar de mogelijkheid om een gerichte vaardigheidsschot af te vuren, waarna ze zichzelf naar de eerste Champion kan lanceren waarmee ze in aanraking komt.

Effectief spelen met Briar draait om het juiste gebruik van haar “Blood Frenzy” (W) en “Chilling Scream” (E). Hoewel het versterken van haar krachtige aanvallen essentieel is om meer schade aan te richten, moeten spelers tegelijkertijd voorzichtig zijn om haar woede niet ongebreideld te laten escaleren, wat kan leiden tot situaties waarin ze ongecontroleerd vijanden achtervolgt. Ze zal hoe dan ook een meedogenloze vechter zijn met een flink aantal crowd control-opties die moeilijk te weerstaan zijn dankzij haar vermogen om zichzelf te healen. Voor een diepere uitleg en demonstraties van haar vaardigheden, verwijs ik naar de officiële League of Legends-post.

Release datum

Het is officieel bevestigd dat Briar haar opwachting zal maken in patch 13.18 van League of Legends, die gepland staat voor 13 september op de live servers. Spelers hoeven dus niet lang te wachten om kennis te maken met Briar. Na de eerdere releases van Milio en Naafari later dit jaar, introduceert League of Legends Briar als de derde Champion van dit jaar. Opmerkelijk is dat ze tevens de eerste jungler van dit seizoen is, wat spelers nog meer reden geeft om enthousiast te zijn over haar komst.

Wat vind jij van de nieuwe Champion? Deel je mening met ons op Facebook of in de reacties hieronder.