Preview: Persona 3 Reload

Nog ongeveer een half jaar te gaan tot de release van Persona 3 Reload. Ongetwijfeld een van de meest langverwachte remakes in de JRPG genre. Tijdens Gamescom 2023 mocht het publiek al aan de slag met de game. Ook wij zijn aan de slag gegaan met 2 segmenten uit de volledige titel.

Persona 3 Reload is een remake van Persona 3. De originele game verscheen voor het eerst in Europa in 2007 op de PlayStation 2. Later werd de game ook uitgebracht als Portable versie voor de PSP. Deze versie bevatte minder 3D elementen en verpwisselde veel vrije bewegingsopties met statische map interfaces. Ook de typische anime tussenfilmpjes werden geschrapt uit de PSP release. De FES release voegt een heel nieuw hoofdstuk toe aan het spel. Deze trend hebben we daarna ook gezien bij Persona 4 Golden en Persona 5 Royal. Uiteraard bevatte de FES release naast een nieuw hoofstuk ook aanpassingen aan het basis spel in de vorm van balans en kwaliteit.

Persona 3 is een vreemde eend in de bijt. Waar we bij Persona 4 en Persona 5 zien dat er 2 versies zijn van het hoofdverhaal (spin-off titels zoals Dancing, Strikers en Arena buiten beschouwing gelaten), heeft Persona 3 er 3. Het basis spel, Portable en FES. En alle drie verschillen ze van elkaar op gebied van content en de manier waarop systemen werken in het spel. Persona 3 Reload lijkt dan ook een combinatie te zijn van alle drie de versies. Daarom lees je op het internet dat de Remake bepaalde elementen overneemt van FES en Portable, maar bepaalde elementen ook achterwegen laat. Een tikkeltje verwarrend, maar zie Persona 3 Reload dan ook echt als een remake. Het verhaal wordt volledig opnieuw verteld en gaat er simpelweg anders uitzien dan het origineel, alhoewel er ongetwijfeld veel overeenkomsten gaan zijn. Zo zien we beetje bij beetje dat er beelden worden vrijgegeven van hele nieuwe segmenten die ontbraken in alle voorgaande delen. Het wordt een nóg vollere game.

Persona

Persona heeft een grote fanbase. Een groot gedeelte van deze fanbase is nieuw, met name door het succes van Persona 5. Voor veel Persona fans is dit dan ook een eerste kennismaking met Persona 3. En voor andere misschien een tweede kennismaking nadat ze concludeerde dan Persona 3 heel anders is vergeleken met Persona 5. En dat klopt. Persona games zijn zeker geen reskins van elkaar met een andere cast en ander thema. Alhoewel er veel terugkerende elementen zijn, is iedere game toch net iets anders. Zo verschillen Persona 3 en 5 best veel van elkaar, maar lijkt de remake toch Persona 5 als uitgangspunt te nemen voor look en feel. Het voelde dan ook al snel erg gewend. Een beetje als thuiskomen.

De Preview

Tijdens onze tijd met de game mochten twee segmenten uit de game proberen. Beide segmenten focuste zich volledig op combat. Eén demo speelde zich af in Tartarus, dit is een dungeon met ontzettend veel verdiepingen die willekeurig gegenereerd worden. Een beetje vergelijkbaar met Mementos uit Persona 5. De andere demo speelde zich af tijdens de eerte Full Moon encounter waarin we het opnemen tegen de Priestess in een treincoupé.

Het segment met de Priestess boss is heel erg straightforward en speelt zich nagenoeg hetzelfde af als de originele game. De mechanics zijn hetzelfde en net als de originele titel is het gevecht op een tijdlimiet die je eigenlijk kunt negeren. Het ziet er allemaal veel gelikter uit dan de originele game. Naast de menu’s die er heel anders uit zien, maar heel erg mooi zijn vormgegeven werkt alles een beetje hetzelfde. Van gameplay tot de visuals en de soundtrack is het door-en-door Persona. Ook al kan ieder deel compleet anders zijn, je herkent een Persona game direct.

In de Tartarus demo heb je iets meer vrijheid om te bewegen. Ook hier maar minimaal en focust de game zich voornamelijk op de combat. Maar wat er in zit voelt als gewend. Als je Persona 5 hebt gespeeld voel je je direct thuis. De combat werkt op dezelfde manier. Vijanden zijn sterk en zwak tegen bepaalde elementen. Als je een vijand raakt met een aanval waar het zwak tegen is, wordt deze gevloerd en bij alle gevloerde vijanden volgt de traditionele All-Out-Attack. Ook de 1-MORE keert terug en de Baton Pass waarbij je je beurt kunt afstaan aan een teamgenoot om bijvoorbeeld een zwakke plek aan te vallen.

Maar wat is anders?

Als je direct van Persona 5 (Royal) afkomt zie je in de demo dat je Persona’s op een andere manier krijgt. Niet door vijanden te ondervragen, maar door Shuffle Time (en Fusions, maar dat zat niet in de demo). Shuffle Time is een evenement dat kan plaatsvinden na een gevecht in Tartarus. Je krijgt een aantal kaarten geserveerd waarvan je er eentje mag uitkiezen. Je ziet van te voren wat je van welke kaart krijgt. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen uit een kaart die je direct toegang geeft tot een Persona. Andere kaarten kunnen je bijvoorbeeld geld of XP geven. De verdieping waarop je speelt bepaalt de range van Persona’s die kunnen voorkomen in Shuffle Time. Hierdoor krijg je niet per se de Persona die je zojuist hebt verslagen.

Tot zover

Als Persona fan kan ik alleen maar zeggen dat ik ontzettend uitkijk naar Persona 3 Reload. We moeten nog een half jaartje wachten, maar wat we tot nu toe hebben gezien is veelbelovend. Het is een mooi moment om Persona fan te zijn, want later dit jaar verschijnt P5T. Een nieuwe spin-off met de Persona 5 cast. Ook die hebben we gespeeld op Gamescom. Meer daarover? Klik hier!

Zien jou vanaf februari 2024 in Dark Hour?