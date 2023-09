“Opvolger van Nintendo Switch getoond aan ontwikkelaars op Gamescom”

De opvolger van de Nintendo Switch, laten we het even de Nintendo Switch 2 noemen, is mogelijk getoond aan uitgenodigde ontwikkelaars op Gamescom 2023. Eurogamer én VGC weten dit nieuws naar buiten te brengen en het is heel aannemelijk dat het waar is. Ook wij waren verrast door de grootte van de Nintendo booth op de beurs.

Nintendo kwam zonder games naar Gamescom 2023. Wél mochten we langs Nintendo om een informeel praatje te maken. Dit hebben we dan ook gedaan. Direct waren we verbaasd door de grootte van de Nintendo Booth in de Business-hall. Er waren bewakers bij de in-en uitgang en niemand mocht zomaar naar binnen. Enkel op afspraak en enkel als de persoon die jou vanuit Nintendo heeft uitgenodigd je kwam ophalen. Tot zo ver niet heel vreemd, maar de grootte van de booth, de geheimzinnige hokjes indeling en toch wel het aantal grote namen in Nintendoland die aanwezig waren, doen de belletjes rinkelen.

Een aantal weken verder beginnen de eerste geruchten dan ook te luiden. Zo weten we dat Nintendo in ieder geval de nieuwe Mario titel heeft getoond aan geselecteerde outlets. Maar het schijnt ook zo te zijn dat de opvolger van de Nintendo Switch is getoond aan enkele ontwikkelaars!

Vergelijkbaar met de PlayStation 5

De eerste geruchten luiden ook dat de nieuwe Nintendo console in kracht vergelijkbaar is met de PlayStation 5 en Xbox Series X. Niet op basis van rauwe kracht, maar wel op basis van getoonde beelden. De eerste geruchten melden dat er meerdere demo’s zijn getoond. Eén van deze demo’s is de Matrix Awakens demo die al is getoond om de kracht van de PS5 tentoon te stellen. Een andere demo is een opgepompte versie van Breath of the Wild.

Alle info tot nu toe luidt dat de Nintendo Switch 2, net als zijn voorganger, een hybride systeem is. Hoe kan het dan zo zijn dat deze grafisch net zo indrukwekkend is? Volgens de huidige informatie komt dit door de Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) technologie. Via deze technologie worden beelden in lage resolutie door AI omhoog geschaald tot 4K. Opvallend genoeg vroeg Nintendo in 2020 al een patent aan voor een AI Super Sampling techniek. Via deze methode kunnen ontwikkelaars grafisch indrukwekkende games brengen naar minderkrachtige hardware.

De opvolger van de Nintendo Switch zou eind 2024 moeten verschijnen. Wat denk jij van dit gerucht? Zou het waar kunnen zijn? Ga naar de bron voor meer informatie!