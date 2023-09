Cities: Skylines 2 – Veranderingen in elektriciteits- en watervoorzieningen

Van openbaar vervoer tot stadsdiensten, Cities: Skylines 2 heeft al indrukwekkend werk verricht door ons diepgaande inzichten te bieden in de nieuwe en terugkerende systemen van dit stadsbeheerspel. Nu hebben we updates over de grote veranderingen op het gebied van elektriciteits- en watervoorzieningen.

Elektriciteit

Bij het aanleggen van wegen leg je in Cities: Skylines 2 elektrische leidingen aan die verbinding maken met hoogspanningslijnen en elektriciteitscentrales, waardoor er een stads breed elektriciteitsnet ontstaat. Het is van belang om de elektriciteit gelijkmatig over de stad te verdelen om een goede werking te garanderen, dus houd hier rekening mee. Jouw stad is niet langer afhankelijk van ‘elektrische zones’ om te kunnen functioneren, maar in plaats daarvan van een robuust elektriciteitsnet. Gebouwen langs wegen zijn automatisch aangesloten op het elektriciteitsnet, maar gebouwen buiten wegen hebben handmatige verbindingen nodig om stroom te ontvangen.

Houd ook rekening met elektriciteitsknelpunten, die optreden wanneer bepaalde delen van de stad meer elektriciteit nodig hebben dan beschikbaar is. Om dit aan te pakken, kun je extra wegen aanleggen, lagere spanning verbindingen maken, of transformatorstations en elektriciteitsleidingen gebruiken om het probleem te omzeilen. Bovendien is er een verbeterde gebruikersinterface voor het beheren van elektriciteit, zoals hieronder getoond.

Je moet in eerste instantie ook verschillende energiecentrales bouwen om elektriciteit op te wekken. Eventuele overtollige energie kan zelfs naar naburige steden worden gestuurd, vergelijkbaar met goederenvervoer, voor winst. Kolencentrales vergen meer middelen om te opereren en veroorzaken aanzienlijke vervuiling, maar leveren de meeste energie op. Ter vergelijking: windturbines zijn ecologischer, maar minder efficiënt. Gascentrales zijn ook een optie, en hoewel ze iets minder kosteneffectief zijn, produceren ze minder vervuiling dan kolencentrales. Verder zijn er geothermische, nucleaire, zonne- en waterkrachtcentrales, elk met hun eigen voor- en nadelen. Cities: skylines 2 is op het gebied van energieopwekking een stuk realistischer dan zijn voorganger.

Water

Elektriciteit was niet het enige focuspunt in deze teaser; water speelde ook een centrale rol. Het spel introduceert zowel oppervlakte- als grondwater, waarbij grondwater een geheel nieuwe functie is in de game. Oppervlaktewater omvat meren, rivieren en oceanen. Het is van belang om zorgvuldig te plaatsen waar je bepaalde voorzieningen neerzet, om vervuiling van dit water te voorkomen voordat het naar de bewoners wordt geleid.

Grondwater is nieuw in Cities: Skylines 2 en vereist een nieuw pompstation om het te kunnen gebruiken. Deze voorraden kunnen ook beïnvloed worden door bodemvervuiling, waardoor de gehele voorraad kan bederven. Hoewel grondwaterbronnen geweldig zijn om een tekort aan oppervlaktewater nabij de stad aan te vullen, moet je toch alert blijven op mogelijke vervuilingsproblemen.

Er zijn tevens diverse gebouwen en upgrades met betrekking tot riolering, en je zult zorgvuldig moeten beslissen waar je rioolwater loost en welke upgrades je implementeert om de impact ervan te verminderen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de drinkwatervoorziening en energievoorziening niet negatief worden beïnvloed.

