Mass Effect 5 krijgt een lineaire aanpak?

Het universum van gaming is constant in beweging, terwijl het Mass Effect universum sinds de flop van Mass Effect: Andromeda aardig stil ligt. Tot vandaag, een nieuw gerucht over Mass Effect licht een tipje van de sluier over wat we mogen verwachten van de volgende game

Jez Cordon, een insider, beweerde onlangs in een podcast dat hij geruchten had gehoord over BioWare die het open-wereld model van Mass Effect Andromeda zou laten vallen voor de aankomende Mass Effect game die in ontwikkeling is. Je hoort het hier zelf uit de mond van de beste man.

For example, I heard Mass Effect is ditching open-world. And going back to classic the formula.

– Jez Cordon | The Xbox Two Podcast

Het idee dat BioWare afstand neemt van de open-wereld formule die een van de doodsteken gaf aan Mass Effect Andromeda in 2017, is dan ook niet geheel verrassend. Dit zou betekenen dat Mass Effect 5 terugkeert naar de oorspronkelijke vorm van de franchise. Een terugkeer naar een meer lineaire vorm zou ervoor kunnen zorgen dat de game meer voelt en speelt als een echte Mass Effect game. Iets wat Mass Effect Andromeda niet voor elkaar kreeg met zijn open-world gameplay. Ondanks dat Andromeda in 2017 een flop was, heeft de originele trilogie nog steeds een sterke aanhang. Hoewel BioWare in 2020 een teaser-trailer heeft uitgebracht, hebben ze verder niets gedeeld over Mass Effect 5. In de teaser zijn er verwijzingen naar de gehele serie, zoals een verschijning van Liara, het Andromeda sterren stelsel alsook onze eigen Melkweg stelsel en een verslagen Reaper wat suggereert dat Mass Effect 5 een vervolg is op zowel de orginele trilogy alsook Andromeda.

Bioware heeft het zwaar te verduren gehad met teleurstellende titels zoals Mass Effect: Andromeda en Anthem. Sindsdien heeft EA eindelijk het licht gezien en worden single-player games weer geaccepteerd binnen hun assortiment aan games. Geeft deze vrijheid Bioware de kans om om eindelijk het roer om te gooien met de lang verwachte Dragon Age: Dreadwolf en Mass Effect 5? Gezien het grote success van Starfield lijkt de wereld nog lang niet klaar te zijn met epische sci-fi avonturen.

Wat vind jij van de terugkeer naar een meer lineaire aanpak voor Mass Effect? Deel je mening met ons op Facebook of in de reacties hieronder.