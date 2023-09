Embracer Group is wel een beetje klaar met “Embracen”

Embracer Group, de gigantische godfather die op moment van schrijven meer dan 100 interne ontwikkelstudio’s beheert, is wel een beetje klaar met het embracen. Eerder besloot het bedrijf om de deuren van Volition, de makers van Saints Row, te sluiten. Nu lijkt het bedrijf af te willen van niemand minder dan Gearbox Entertainment.

Embracer Group is een gigantische powerhouse in de gaming industrie. Het bedrijf heeft verschillende ontwikkelaars en uitgevers onder zijn hoede. Hiertussen zitten grote namen zoals Plaion, THQ Nordic, Saber Interactive, Gearbox (nog wel), Eidos en Crystal Dynamics (voorheen van Square Enix) en nog veel meer. Bij elkaar opgeteld meer dan 15.000 medewerkers verspreid over 40 landen.

Recentelijk kwam de gigant in het nieuws omdat ze de deuren hebben gesloten van Volition. De makers van de Saints Row franchise. Vandaag verschijnt de gigant wederom in het nieuws omdat ze volgens een Reuters rapport van plan zijn om Gearbox Entertainment (Borderlands) en Gearbox Publishing (Remnant 2) te verkopen. Tussen 2019 en 2022 ging Embracer op een enorme koopjesjacht en kocht het bedrijf verschillende ontwikkelaars en uitgevers op, waaronder ook Gearbox in 2021 voor ongeveer 1,4 miljard dollar.

Dan kan je een studio natuurlijk beter proberen te verkopen dan sluiten, maar het lijkt er op dat Embracer toch niet die fijne knuffeltante is. Of, de gezellige knuffeltante heeft opeens alleen nog maar favoriete neefjes en nichtjes die in de groepsknuffel mogen.

Waarom dan opeens?

Embracer heeft een aantal schulden. En de schuldeisers willen geld zien. In juni kondigde Embracer een herstructurering aan. Het bedrijf wilt aan het einde van haar fiscale jaar haar schuld omlaag brengen naar maximaal 840 miljoen euro. In juni was dit bedrag 1,4 miljard euro (opvallend genoeg ongeveer hetzelfde wat Gearbox ze heeft gekost in 2021).