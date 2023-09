Heavy Mettle, het nieuwe seizoen van Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege zit alweer in zijn derde seizoen van jaar 8, wat gaat de tijd toch snel! Laten we een kijkje nemen in de grote veranderingen van dit seizoen.

Ieder seizoen brengt ook een nieuwe Operator met zich mee. Dit keer zien wij Bo-Ram “Ram” Choi het veld aanvullen. Uitgezonden vanuit de Zuid-Koreaanse groep “Redhammer” ramt deze dame bijna alles kapot.

Zoals je misschien hier boven al gezien hebt, is de gadget naar keus een “speciale” drone.

Het arsenaal

Ram heeft keus uit twee verschillende primaire wapens. Een van haar wapens is de R4-C Assault Rifle en de ander is een dikke vette light machine gun. Natuurlijk heeft de tweede keus meer vuurkracht en kogels maar vergeten we de terugslag niet van het wapen?

Als tweede keus draagt Ram de side-arm MK1 9mm Pistol op d’r been. Heb je liever zwaarder geschut en ben je liever een teamplayer; ga dan voor de ITA12S Shotgun. Deze kennen we van de geliefde shotgun dragende Operator Mira.

Door Ram’s zware uitrusting, maakt het haar ook een van de langzamere Operators. Natuurlijk heeft zij ter compensatie wel meer health points en kan iets meer verdragen dan je gemiddelde Operator.

Laten we ook natuurlijk niet het belangrijkste vergeten, haar “speciale” BU-GI drone. Deze mini-tank lijkt wel rechtstreeks te komen uit het programma “Battle Bots”. Dit apparaat is uitgerust met allerlei zaagbladen waardoor deze door vrijwel alle obstakels heen kan. Denk hierbij aan onverstevigde muren, versleepbare schilden en natuurlijk vloeren.

De BU-GI drone kan een ronde een totaal andere wending geven. Creëer nieuwe zichtlijnen met dit apparaat en elimineer je tegenstanders met deze verrassingsaanval. Ook maakt deze drone het makkelijk om de map op een nieuwe manier te bekijken, namelijk de verticale as. Als dat nog niet allemaal genoeg was, maakt dit ding ook nog eens een heleboel herrie. Zo kun jij je naar een andere hoek verplaatsen terwijl de tegenstander is afgeleid van het kabaal.

Liefde aan alle Operators

Niet alleen de nieuweling hier boven krijgt liefde, ook oude bekenden hebben ook wat aandacht gekregen. Zo zijn de oude operators nog steeds een goede keuze in het nieuwe seizoen door deze aanpassingen:

Grim Kan nu zijn Kawon Hive Launcher instellen om plakkerige projectielen te schieten, of projectielen die één keer stuiteren voordat ze afgaan.

Fuse Clusterbommen kunnen nu geplaatst worden op inzetbare schilden, evenals op de Talon 8 schilden van Osa.

Frost – (Halverwege het seizoen) Je kunt nu jezelf bevrijden van welkomstmatten, maar je zult flink gewond raken (langzaam bewegen, meer geluid maken en zelfs een bloedspoor achterlaten).



Weapon Roulette

Ook Quick Match heeft een additie gekregen. Zo is er een nieuwe gamemode bijgekomen genaamd Weapon Roulette. Deze gamemode functioneert als een klassieke Team Deathmatch maar dan met een twist.

Iedere keer als je respawnt zul je een andere wapen in je handen krijgen. Dit kan een side-arm zijn tot en met een sniper. Leef je langer dan de timer boven in je scherm, dan krijg je uiteraard een ander wapen in je handen geduwd.