Luigi’s Mansion 2 HD komt naar de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van 14 september, zijn er een aantal klassiekers aangekondigd. Zo is ook Luigi’s Mansion 2 HD aangekondigd, een remaster van de originele 3DS-titel.

Niet alleen Mario vs. Donkey Kong krijgt een verschijning op de Nintendo Switch maar ook Luigi zullen we terug zien. Een remaster van Luigi’s Mansion 2 HD komt eraan, ook wel bekend als Luigi’s Mansion: Dark Moon. Weer een leuk maar griezelig avontuur samen met de groene maar bange snorreman.

In dit spel neemt spelers de rol aan van Luigi, de beroemde broer van Mario. Professor Elvin Gadd roept de hulp in van Luigi om vijf mysterieuze Dark Moons te herstellen die de geesten van Evershade Valley hebben ontregeld. Elke Dark Moon is gevestigd in een ander spookachtig landhuis met unieke thema’s, variërend van een bos tot een ijskoude berg.

In deze game draait het vooral om het vangen van spoken met behulp van de Poltergust, een speciale stofzuiger. Luigi moet puzzels oplossen, geheimen ontdekken en vijandige geesten overwinnen om de Dark Moons te herstellen.

Luigi’s Mansion 2 heeft een meeslepend avontuur dat zowel fans van de franchise als nieuwkomers zal bekoren, dankzij zijn unieke mix van spanning en humor in een spookhuisomgeving. Mocht je het spel nog niet gespeeld hebben, dan is volgend jaar je kans!

Luigi’s Mansion 2 HD zal beschikbaar worden in de zomer van 2024.