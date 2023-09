Nieuwe beelden van Super Mario RPG

We weten allemaal dat Super Mario RPG een terugkeer gaat maken, vandaag hebben we dan ook wat korte gameplay gezien! Met nieuwe graphics en terugkerende gameplay aspecten kunnen we binnenkort weer aan de slag gaan!

Nog eventjes wachten en we stappen zo’n twintig jaar terug in de tijd met de Super Mario RPG. Hier beneden zijn al wat beelden te zien van wat ons te wachten staat van deze game qua graphics en gameplay aspecten.

In de oude versie van het spel zien we combinaties aan elementen van traditionele Japanse RPG’s met de bekende platformactie van de Mario-serie. Spelers verkennen een uitgestrekte wereld, vechten tegen vijanden in turn-based gevechten, verzamelen ervaringspunten en beheersen speciale aanvallen en vaardigheden.

Het spel wordt geroemd om zijn innovatieve gameplay, humor, levendige personages en meeslepend verhaal. Het introduceerde ook unieke elementen zoals het tijdige indrukken van knoppen tijdens gevechten om extra schade aan te richten. Dit zien we ook terug in de gameplay trailer.

Ook zijn tijdens de Nintendo Direct zijn er andere klassiekers getoond zoals Luigi’s Mansion 2 HD én Mario vs. Donkey Kong!

Super Mario RPG zal vanaf 17 november 2023 beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch. Het spel valt nu al te pre-orderen via de Nintendo eShop!