Tomb Raider Trilogie: een nostalgische remaster

De Nintendo Direct had veel bekende gezichten die een remaster krijgen. Een van die geliefde klassiekers was de originele Tomb Raider trilogie. Lara staat op het punt om een gloednieuwe look te krijgen op Nintendo Switch.

Tijdens de recente Nintendo Direct aankondiging werd onthuld dat de originele Tomb Raider trilogie een remaster krijgt en naar de Nintendo Switch & PlayStation komt. Voor degenen die zich de dagen herinneren van het verkennen van oude tombes, het oplossen van ingewikkelde puzzels en het aangaan van gevechten met dodelijke vijanden als de iconische Lara Croft, is dit nieuws waarschijnlijk een grote nostalgische verrassing.

De remaster belooft spelers de kans te geven om schatten uit de oude wereld te ontdekken, puzzels op te lossen en mysteries te ontrafelen die verloren zijn gegaan door de tand des tijds. Spelers zullen Lara Croft volgen op haar wereldwijde avonturen, waarbij ze het opnemen tegen dodelijke vijanden en gevaarlijke mythen. Wat deze remaster echter uniek maakt, is de mogelijkheid om te schakelen tussen de verbeterde graphics en de originele polygonale look, waardoor spelers een vleugje nostalgie kunnen ervaren terwijl ze genieten van de verbeterde gameplay.

De officiële beschrijving van de game luidt: “Ervaar de klassiekers met verbeterde graphics, met de optie om op elk moment over te schakelen naar de originele polygonale look.” Dit betekent dat spelers die de originele esthetiek van de game waarderen, de mogelijkheid hebben om terug te schakelen en te genieten van de game zoals hij oorspronkelijk was.

De “Tomb Raider Remastered”, met Lara Croft in de hoofdrol, wordt gelanceerd op de Nintendo Switch op 14 februari 2024. Voor degenen die enthousiast zijn om in deze remaster te duiken hoeven niet lang te wachten. De pre-orders staan nu al live. De game blijkt echter multiplatform te zijn en zal ook verschijnen op de PS4/5 en Steam. Of de game ook naar Xbox komt is nog niet bekend.

