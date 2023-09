Paper Mario: The Thousand-Year Door keert terug naar de Nintendo Switch

Nintendo heeft onlangs een opwindende aankondiging gedaan die zowel oude als nieuwe fans van de Mario-franchise blij zal maken. Tijdens de laatste Nintendo Direct werd onthuld dat Paper Mario: The Thousand-Year Door een remake krijgt en in 2024 naar de Nintendo Switch komt

De originele game, die voor het eerst werd gelanceerd op de GameCube in 2004, staat niet alleen bekend als een uitstekende turn-based RPG, maar wordt ook geprezen als een van de best geschreven en grappigste games in de hele Mario-franchise. De remake belooft bijgewerkte visuals die, hoewel het originele spel nog steeds prachtig is dankzij zijn tijdloze stijl, zeker zullen schitteren in HD.

Wat deze game zo speciaal maakt, is dat het voortbouwt op veel van de systemen uit “Super Mario RPG”, dat ook een remake krijgt voor de Switch. Echter, “Paper Mario: The Thousand-Year Door” voegt zijn eigen unieke slapstick-draai toe, waardoor het zich onderscheidt en een eigen identiteit krijgt. Hoewel de serie niet is verdwenen, hebben recentere titels zoals “The Origami King” zich geleidelijk verwijderd van de traditionele turn-based RPG-mechanica van “The Thousand-Year Door” en het originele Nintendo 64-spel.

Een van de opvallende thema’s van deze Direct was dat Nintendo momenteel sterk inzet op Super Mario, wat logisch is gezien het enorme succes van de geanimeerde film eerder dit jaar. Met deze nieuwe remake, samen met andere aankomende titels zoals “Super Mario RPG“, “Super Mario Bros Wonder“, “Princess Peach Showtime“, “Mario vs. Donkey Kong” en updates voor “Mario Kart 8 Deluxe”, is het duidelijk dat fans van de beroemde Italiaanse loodgieter veel te verwachten hebben.

Als afsluiting is “Paper Mario: The Thousand-Year Door” niet alleen een geliefde klassieker, maar ook een titel die een nieuwe generatie spelers zal introduceren in de rijke en humoristische wereld van Mario.

